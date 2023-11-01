ЗМІ: У головного рупора МП в Україні – обшуки
Сьогодні, 14:26
У вівторок, 15 квітня, Служба безпеки України проводить обшуки в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП.
Про це пише Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За словами джерел, слідчі дії проходять у керуючого справами – митрополита Антонія Паканича, якого ще називають "головним кремлівським лобістом". Подробиці щодо ймовірних підозр наразі не розголошуються.
ЗМІ звернулися за офіційними коментарями до правоохоронців.
Нагадаємо, у грудні 2022 року РНБО запровадила, а президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти ряду представників УПЦ МП. Серед них значився митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви Іван Паканич (за даними ЗМІ, митрополита Антонія вважають неформальним лідером проросійського крила УПЦ МП).
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Про це пише Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За словами джерел, слідчі дії проходять у керуючого справами – митрополита Антонія Паканича, якого ще називають "головним кремлівським лобістом". Подробиці щодо ймовірних підозр наразі не розголошуються.
ЗМІ звернулися за офіційними коментарями до правоохоронців.
Нагадаємо, у грудні 2022 року РНБО запровадила, а президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти ряду представників УПЦ МП. Серед них значився митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви Іван Паканич (за даними ЗМІ, митрополита Антонія вважають неформальним лідером проросійського крила УПЦ МП).
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