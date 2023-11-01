ЗМІ: У головного рупора МП в Україні – обшуки





Про це пише



За словами джерел, слідчі дії проходять у керуючого справами – митрополита Антонія Паканича, якого ще називають "головним кремлівським лобістом". Подробиці щодо ймовірних підозр наразі не розголошуються.



ЗМІ звернулися за офіційними коментарями до правоохоронців.



Нагадаємо, у грудні 2022 року РНБО запровадила, а президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти ряду представників УПЦ МП. Серед них значився митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви Іван Паканич (за даними ЗМІ, митрополита Антонія вважають неформальним лідером проросійського крила УПЦ МП).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 15 квітня, Служба безпеки України проводить обшуки в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП.Про це пише Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах.За словами джерел, слідчі дії проходять у керуючого справами – митрополита, якого ще називають "головним кремлівським лобістом". Подробиці щодо ймовірних підозр наразі не розголошуються.ЗМІ звернулися за офіційними коментарями до правоохоронців.Нагадаємо, у грудні 2022 року РНБО запровадила, а президентзатвердив санкції проти ряду представників УПЦ МП. Серед них значився митрополит Бориспільський і БроварськийУПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви(за даними ЗМІ, митрополита Антонія вважають неформальним лідером проросійського крила УПЦ МП).

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