21 квітня буде дистанційне навчання у школах Луцької громади





Про це в коментарі Віталій Бондар.



За його словами, під час нарад із керівниками шкіл ухвалили спільне рішення організувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання в понеділок, 21 квітня.



22 квітня учні повернуться до звичного формату навчання.



Щодо роботи дитсадків, то батьки можуть приводити дітей у заклади в понеділок, попередньо узгодивши це з працівниками садочків.



«Якщо батьки мають потребу в понеділок привести дитину в садочок, ми обов’язково організуємо відповідні групи», — зазначив Бондар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Усі школи Луцька та громади запровадять дистанційний формат навчання на другий день Пасхи.Про це в коментарі misto.media повідомив директор департаменту освіти Луцької міської радиЗа його словами, під час нарад із керівниками шкіл ухвалили спільне рішення організувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання в понеділок, 21 квітня.22 квітня учні повернуться до звичного формату навчання.Щодо роботи дитсадків, то батьки можуть приводити дітей у заклади в понеділок, попередньо узгодивши це з працівниками садочків.«Якщо батьки мають потребу в понеділок привести дитину в садочок, ми обов’язково організуємо відповідні групи», — зазначив Бондар.

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