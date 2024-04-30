21 квітня буде дистанційне навчання у школах Луцької громади

21 квітня буде дистанційне навчання у школах Луцької громади
Усі школи Луцька та громади запровадять дистанційний формат навчання на другий день Пасхи.

Про це в коментарі misto.media повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

За його словами, під час нарад із керівниками шкіл ухвалили спільне рішення організувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання в понеділок, 21 квітня.

22 квітня учні повернуться до звичного формату навчання.

Щодо роботи дитсадків, то батьки можуть приводити дітей у заклади в понеділок, попередньо узгодивши це з працівниками садочків.

«Якщо батьки мають потребу в понеділок привести дитину в садочок, ми обов’язково організуємо відповідні групи», — зазначив Бондар.

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Теги: Луцьк, дистанційне навчання
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