За тиждень на ГРВІ захворіли понад 5 тисяч волинян
Сьогодні, 16:42
У період з 7 по 14 квітня на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіли понад 5 тисяч волинян. 107 недужих ушпиталили до медзакладів з пневмоніями.
Про це 15 квітня повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне.
61% від усіх недужих — діти до 17 років. Також в області лабораторно підтвердили один випадок COVID-19. Загалом, захворюваність залишається на рівні попереднього тижня, кажуть епідеміологи.
За даними Центру контролю і профілактики хвороб, наразі в області циркулюють: віруси грипу (А,В), COVID-19, парагрип, РС-вірус, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси.
Довідково: епідсезон на Волині стартував 30 вересня 2024 року. За цей період на респіраторну групу інфекційних недуг перехворіли понад 152 тисячі волинян (15% населення області).
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Про це 15 квітня повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне.
61% від усіх недужих — діти до 17 років. Також в області лабораторно підтвердили один випадок COVID-19. Загалом, захворюваність залишається на рівні попереднього тижня, кажуть епідеміологи.
За даними Центру контролю і профілактики хвороб, наразі в області циркулюють: віруси грипу (А,В), COVID-19, парагрип, РС-вірус, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси.
Довідково: епідсезон на Волині стартував 30 вересня 2024 року. За цей період на респіраторну групу інфекційних недуг перехворіли понад 152 тисячі волинян (15% населення області).
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