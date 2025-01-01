Вогонь не відступає: на Волині через спалювання сміття згоріла господарська споруда з сіном та дровами

Вогонь не відступає: на Волині через спалювання сміття згоріла господарська споруда з сіном та дровами
Вогонь не відступає: на Волині знову горить суха трава.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Рятувальники ліквідовують нові осередки займань у різних районах області.

Сьогодні, пожежа сухої трави виникла між селами Бузаки та Видричі Ковельського району, де вогонь наближався до лісу. А в селі Гулівка Поворської громади цього ж району через спалювання сміття згоріла господарська споруда з сіном та дровами.

У селі Дольськ Камінь-Каширського району та в селі Люб’язь Любешівської громади, горіла суха рослинність і чагарники.

Усі пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками та місцевими пожежними командами.

Причина пожеж — необережність з вогнем.

"Закликаємо ще раз - не паліть суху траву! Це шкодить природі, створює загрозу для житла, господарств і навіть людського життя", - наголошують рятувальники.
Вогонь не відступає: на Волині через спалювання сміття згоріла господарська споруда з сіном та дровами
Вогонь не відступає: на Волині через спалювання сміття згоріла господарська споруда з сіном та дровами
Вогонь не відступає: на Волині через спалювання сміття згоріла господарська споруда з сіном та дровами

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Приходьте слухати серцем: чим дивуватимуть на сцені Волинського драмтеатру у травні
Сьогодні, 19:05
Сили оборони вдарили по пункту дислокації бригади росіян, які атакували Суми у Вербну неділю
Сьогодні, 18:35
Вогонь не відступає: на Волині через спалювання сміття згоріла господарська споруда з сіном та дровами
Сьогодні, 17:44
За тиждень на ГРВІ захворіли понад 5 тисяч волинян
Сьогодні, 16:42
ЗСУ звільнили село Дніпроенергія на Донеччині, - Наєв
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
На Волині через підпал сухої трави ледь не згоріла дача На Волині через підпал сухої трави ледь не згоріла дача
Сьогодні, 10:59
Через спалювання сухостою пожежі на Волині охопили 13 гектарів Через спалювання сухостою пожежі на Волині охопили 13 гектарів
14 квітня, 12:43
У Луцьку сталася пожежа в підвалі будинку: евакуювали дитину У Луцьку сталася пожежа в підвалі будинку: евакуювали дитину
09 квітня, 10:04
У Луцьку загорілася дровітня: вогонь перекинувся на сусідню господарську будівлю У Луцьку загорілася дровітня: вогонь перекинувся на сусідню господарську будівлю
06 квітня, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Приходьте слухати серцем: чим дивуватимуть на сцені Волинського драмтеатру у травні
Сьогодні, 19:05
 0
Сили оборони вдарили по пункту дислокації бригади росіян, які атакували Суми у Вербну неділю
Сьогодні, 18:35
 0
Вогонь не відступає: на Волині через спалювання сміття згоріла господарська споруда з сіном та дровами
Сьогодні, 17:44
 0
За тиждень на ГРВІ захворіли понад 5 тисяч волинян
Сьогодні, 16:42
 0
ЗСУ звільнили село Дніпроенергія на Донеччині, - Наєв
Сьогодні, 16:10
 0
Медіа
відео
1/8