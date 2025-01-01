Вогонь не відступає: на Волині через спалювання сміття згоріла господарська споруда з сіном та дровами
Сьогодні, 17:44
Вогонь не відступає: на Волині знову горить суха трава.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Рятувальники ліквідовують нові осередки займань у різних районах області.
Сьогодні, пожежа сухої трави виникла між селами Бузаки та Видричі Ковельського району, де вогонь наближався до лісу. А в селі Гулівка Поворської громади цього ж району через спалювання сміття згоріла господарська споруда з сіном та дровами.
У селі Дольськ Камінь-Каширського району та в селі Люб’язь Любешівської громади, горіла суха рослинність і чагарники.
Усі пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками та місцевими пожежними командами.
Причина пожеж — необережність з вогнем.
"Закликаємо ще раз - не паліть суху траву! Це шкодить природі, створює загрозу для житла, господарств і навіть людського життя", - наголошують рятувальники.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Рятувальники ліквідовують нові осередки займань у різних районах області.
Сьогодні, пожежа сухої трави виникла між селами Бузаки та Видричі Ковельського району, де вогонь наближався до лісу. А в селі Гулівка Поворської громади цього ж району через спалювання сміття згоріла господарська споруда з сіном та дровами.
У селі Дольськ Камінь-Каширського району та в селі Люб’язь Любешівської громади, горіла суха рослинність і чагарники.
Усі пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками та місцевими пожежними командами.
Причина пожеж — необережність з вогнем.
"Закликаємо ще раз - не паліть суху траву! Це шкодить природі, створює загрозу для житла, господарств і навіть людського життя", - наголошують рятувальники.
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