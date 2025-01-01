ЗСУ звільнили село Дніпроенергія на Донеччині, - Наєв





Про це повідомив командувач тактичної групи «Вугледар», генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише



За його словами, минуло вже два місяці відтоді, як він командує тактичною групою. За цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, покращити тактичне положення на двох критичних напрямках, а також повернути під контроль Дніпроенергію.



Наєв зауважив у коментарі «Українській правді», що населений пункт взяли під контроль близько двох тижнів тому.



За ці два місяці підрозділи групи знищили близько 9500 військовослужбовців армії рф, 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 819 одиниць автомобільної техніки (бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, багі, квадроцикли). Близько 70% втрат окупанти зазнали внаслідок ударів БпЛА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові повернули під контроль село Дніпроенергія, що в Донецькій області.Про це повідомив командувач тактичної групи «Вугледар», генерал-лейтенант, пише Громадське За його словами, минуло вже два місяці відтоді, як він командує тактичною групою. За цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, покращити тактичне положення на двох критичних напрямках, а також повернути під контроль Дніпроенергію.Наєв зауважив у коментарі «Українській правді», що населений пункт взяли під контроль близько двох тижнів тому.За ці два місяці підрозділи групи знищили близько 9500 військовослужбовців армії рф, 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 819 одиниць автомобільної техніки (бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, багі, квадроцикли). Близько 70% втрат окупанти зазнали внаслідок ударів БпЛА.

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