Начальника Сумської ОВА звільнили: його закликали йти у відставку після обстрілу Сум

Володимира Артюха з посади очільника Сумської обласної військової адміністрації.



Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише



Замість Артюха погоджено призначити керівником Сумської ОВА Олега Григорова — начальника головного управління Національної поліції в Луганській області.



Нагадаємо, раніше міський голова Конотопа Артем Семеніхін оголосив, що керівник Сумської ОВА нібито погодив проведення заходу в Сумах, на якому нагороджували військових 117 бригади. Й Артюха, мовляв, попереджали, що «цього робити не можна».



Після російського удару по Сумах 13 квітня Семеніхін також вимагав від голови ОВА та начальника обласного управління СБУ Олега Красношапки скласти свої повноваження.



Однак сам Артюх запевняв, що не був ініціатором цього заходу.



Більше про удар



13 квітня окупаційні війська рф завдали удару по Сумах двома балістичними ракетами. У Сумській міській раді зазначили, що ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. російський удар зруйнував будівлі Сумського державного університету та житлові будинки.



Станом на вечір 14 квітня відомо про 35 загиблих людей, 2 з яких — діти. Ще 120 людей зазнали поранень. На місці атаки продовжують розбирати завали.



Міністерство закордонних справ України своєю чергою передає інформацію про російський удар по Сумах іноземним партнерам та міжнародним інституціям. Міністр Андрій Сибіга закликав партнерів «рішуче відреагувати» на російський обстріл, надавши Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посиливши тиск на москву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів погодив звільненняз посади очільника Сумської обласної військової адміністрації.Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише Громадське Замість Артюха погоджено призначити керівником Сумської ОВА— начальника головного управління Національної поліції в Луганській області.Нагадаємо, раніше міський голова Конотопаоголосив, що керівник Сумської ОВА нібито погодив проведення заходу в Сумах, на якому нагороджували військових 117 бригади. Й Артюха, мовляв, попереджали, що «цього робити не можна».Після російського удару по Сумах 13 квітня Семеніхін також вимагав від голови ОВА та начальника обласного управління СБУ Олега Красношапки скласти свої повноваження.Однак сам Артюх запевняв, що не був ініціатором цього заходу.13 квітня окупаційні війська рф завдали удару по Сумах двома балістичними ракетами. У Сумській міській раді зазначили, що ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. російський удар зруйнував будівлі Сумського державного університету та житлові будинки.Станом на вечір 14 квітня відомо про 35 загиблих людей, 2 з яких — діти. Ще 120 людей зазнали поранень. На місці атаки продовжують розбирати завали.Міністерство закордонних справ України своєю чергою передає інформацію про російський удар по Сумах іноземним партнерам та міжнародним інституціям. Міністр Андрій Сибіга закликав партнерів «рішуче відреагувати» на російський обстріл, надавши Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посиливши тиск на москву.

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