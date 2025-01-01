Сили оборони вдарили по пункту дислокації бригади росіян, які атакували Суми у Вербну неділю

Сили оборони вдарили по пункту дислокації бригади росіян, які атакували Суми у Вербну неділю
Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади армії рф на Курщині, яка 13 квітня завдала ракетного удару по місту Суми.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське.

Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій ЗСУ, Служба безпеки України разом з іншими підрозділами Сил оборони атакували низку об’єктів в Курській області, що пов'язані з причетними до ракетного удару по Сумах та інших воєнних злочинів.

Зокрема, військові уразили пункт постійної дислокації 448 бригади, там зафіксували вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються.

«Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату», — наголосили у Генштабі.

Більше про удар

13 квітня окупаційні війська рф завдали удару по Сумах двома балістичними ракетами. У Сумській міській раді зазначили, що ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. російський удар зруйнував будівлі Сумського державного університету та житлові будинки.

Станом на вечір 14 квітня відомо про 35 загиблих людей, 2 з яких — діти. Ще 120 людей зазнали поранень. На місці атаки продовжують розбирати завали.

Міністерство закордонних справ України своєю чергою передає інформацію про російський удар по Сумах іноземним партнерам та міжнародним інституціям. Міністр Андрій Сибіга закликав партнерів «рішуче відреагувати» на російський обстріл, надавши Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посиливши тиск на москву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Приходьте слухати серцем: чим дивуватимуть на сцені Волинського драмтеатру у травні
Сьогодні, 19:05
Сили оборони вдарили по пункту дислокації бригади росіян, які атакували Суми у Вербну неділю
Сьогодні, 18:35
Вогонь не відступає: на Волині через спалювання сміття згоріла господарська споруда з сіном та дровами
Сьогодні, 17:44
За тиждень на ГРВІ захворіли понад 5 тисяч волинян
Сьогодні, 16:42
ЗСУ звільнили село Дніпроенергія на Донеччині, - Наєв
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
ЗСУ звільнили село Дніпроенергія на Донеччині, - Наєв ЗСУ звільнили село Дніпроенергія на Донеччині, - Наєв
Сьогодні, 16:10
Начальника Сумської ОВА звільнили: його закликали йти у відставку після обстрілу Сум Начальника Сумської ОВА звільнили: його закликали йти у відставку після обстрілу Сум
Сьогодні, 15:06
Віткофф вважає питання «п'яти територій» ключовим для переговорів із росією Віткофф вважає питання «п'яти територій» ключовим для переговорів із росією
Сьогодні, 12:11
Трамп заявив, що не збирається запроваджувати санкції проти рф за удар по Сумах Трамп заявив, що не збирається запроваджувати санкції проти рф за удар по Сумах
Сьогодні, 09:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Приходьте слухати серцем: чим дивуватимуть на сцені Волинського драмтеатру у травні
Сьогодні, 19:05
 0
Сили оборони вдарили по пункту дислокації бригади росіян, які атакували Суми у Вербну неділю
Сьогодні, 18:35
 0
Вогонь не відступає: на Волині через спалювання сміття згоріла господарська споруда з сіном та дровами
Сьогодні, 17:44
 0
За тиждень на ГРВІ захворіли понад 5 тисяч волинян
Сьогодні, 16:42
 0
ЗСУ звільнили село Дніпроенергія на Донеччині, - Наєв
Сьогодні, 16:10
 0
Медіа
відео
1/8