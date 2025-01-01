Сили оборони вдарили по пункту дислокації бригади росіян, які атакували Суми у Вербну неділю





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише



Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій ЗСУ, Служба безпеки України разом з іншими підрозділами Сил оборони атакували низку об’єктів в Курській області, що пов'язані з причетними до ракетного удару по Сумах та інших воєнних злочинів.



Зокрема, військові уразили пункт постійної дислокації 448 бригади, там зафіксували вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються.



«Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату», — наголосили у Генштабі.



Більше про удар



13 квітня окупаційні війська рф завдали удару по Сумах двома балістичними ракетами. У Сумській міській раді зазначили, що ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. російський удар зруйнував будівлі Сумського державного університету та житлові будинки.



Станом на вечір 14 квітня відомо про 35 загиблих людей, 2 з яких — діти. Ще 120 людей зазнали поранень. На місці атаки продовжують розбирати завали.



Міністерство закордонних справ України своєю чергою передає інформацію про російський удар по Сумах іноземним партнерам та міжнародним інституціям. Міністр Андрій Сибіга закликав партнерів «рішуче відреагувати» на російський обстріл, надавши Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посиливши тиск на москву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади армії рф на Курщині, яка 13 квітня завдала ракетного удару по місту Суми.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій ЗСУ, Служба безпеки України разом з іншими підрозділами Сил оборони атакували низку об’єктів в Курській області, що пов'язані з причетними до ракетного удару по Сумах та інших воєнних злочинів.Зокрема, військові уразили пункт постійної дислокації 448 бригади, там зафіксували вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються.«Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату», — наголосили у Генштабі.13 квітня окупаційні війська рф завдали удару по Сумах двома балістичними ракетами. У Сумській міській раді зазначили, що ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. російський удар зруйнував будівлі Сумського державного університету та житлові будинки.Станом на вечір 14 квітня відомо про 35 загиблих людей, 2 з яких — діти. Ще 120 людей зазнали поранень. На місці атаки продовжують розбирати завали.Міністерство закордонних справ України своєю чергою передає інформацію про російський удар по Сумах іноземним партнерам та міжнародним інституціям. Міністрзакликав партнерів «рішуче відреагувати» на російський обстріл, надавши Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посиливши тиск на москву.

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