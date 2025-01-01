Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 16 квітня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 21-23° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 19-24° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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