Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 16 квітня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 21-23° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 19-24° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 21-23° тепла.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 19-24° тепла.

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