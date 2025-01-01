70 тисяч зарплати та 20 – пенсії: що у декларації заступника голови облради Григорія Пустовіта

Григорій Пустовіт понад чотири останні роки займає посаду заступника голови Волинської обласної ради. До цього був виконувачем обов’язки Луцького міського голови, раніше – заступником мера, ще раніше секретарем міськради. Перед цим кілька місяців був головою Волинської обласної державної адміністрації.



Свою ВолиньPost проаналізували, яке майно він у неї вніс.



Доходи

Упродовж минулого року Пустовіт отримав 825 851 гривню заробітної плати за роботу у Волинській обласній раді, це близько 68 000 гривень в місяць. Крім того, посадовцю нарахували 277 960 гривень пенсії, що становить понад 23 000 гривень щомісяць. Також задекларовано 10 477 гривень монетизованої пільги.



Майно

Попри непогані доходи (у порівнянні з середньостатистичними в Луцьку) Григорій Пустовіт не декларує автомобіля, не має й власного житла.



У розділі про нерухомість зазначено два об’єкти. Перший – кімната в гуртожитку у Луцьку площею 42,57 м², якою Пустовіт користується з грудня 2003 року. Другий – квартира в обласному центрі площею 67,4 м², право на проживання в якій він отримав у травні 2024 року на підставі ордера.



У жодному з випадків посадовець не є власником зазначеної нерухомості – він лише має право користування.



Заощадження

Згідно з поданою декларацією, чиновник зберігає готівкою 26 650 доларів США та 6 015 євро готівкою.



На його банківських рахунках розміщено 13 тисяч гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! понад чотири останні роки займає посаду заступника голови Волинської обласної ради. До цього був виконувачем обов’язки Луцького міського голови, раніше – заступником мера, ще раніше секретарем міськради. Перед цим кілька місяців був головою Волинської обласної державної адміністрації.Свою декларацію 65-річний посадовець подав 30 березня. Журналістипроаналізували, яке майно він у неї вніс.Упродовж минулого року Пустовіт отримав 825 851 гривню заробітної плати за роботу у Волинській обласній раді, це близько 68 000 гривень в місяць. Крім того, посадовцю нарахували 277 960 гривень пенсії, що становить понад 23 000 гривень щомісяць. Також задекларовано 10 477 гривень монетизованої пільги.Попри непогані доходи (у порівнянні з середньостатистичними в Луцьку) Григорій Пустовіт не декларує автомобіля, не має й власного житла.У розділі про нерухомість зазначено два об’єкти. Перший – кімната в гуртожитку у Луцьку площею 42,57 м², якою Пустовіт користується з грудня 2003 року. Другий – квартира в обласному центрі площею 67,4 м², право на проживання в якій він отримав у травні 2024 року на підставі ордера.У жодному з випадків посадовець не є власником зазначеної нерухомості – він лише має право користування.Згідно з поданою декларацією, чиновник зберігає готівкою 26 650 доларів США та 6 015 євро готівкою.На його банківських рахунках розміщено 13 тисяч гривень.

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