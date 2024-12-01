Батальйон «Любарт» із Луцька реорганізували у 20 бригаду НГУ





Про це



Підрозділ увійшов до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", про створення якого повідомив командувач Нацгвардії, бригадний генерал Олександр Півненко, і продовжить бойовий шлях пліч-о-пліч побратимами "Азову" та іншими бригадами корпусу.



Наразі бійці "Любарта" виконують бойові завдання на Торецькому напрямку.



Що відомо про луцький "Любарт"



До складу військового підрозділу "Любарт" увійшли переважно волиняни-добровольці, ветерани АТО, ветерани полку "Азов", футбольні фанати, члени організацій "Національний Корпус", "Національні дружини" та "Centuria". Його сформували у Луцьку з початком активізації бойових дій.



Раніше бійці "Любарта" брали участь у звільненні Київщини, боях за Нескучне та Велику Новосілку, обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині та воювали на Запорізькому напрямку.



У лютому 2024 року окремий загін спецпризначення "Любарт" з Луцька офіційно увійшов до складу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Восени того ж року бійці "Любарта" отримали бригадний шеврон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5-й батальйон спеціального призначення "Любарт" 12 бригади спецпризначення "Азов" реорганізували у 20 бригаду оперативного призначення "Любарт" Національної гвардії України в складі 1-го корпусу НГУ "Азов".Про це Суспільному 15 квітня розповіли в медіаслужбі бригади "Любарт".Підрозділ увійшов до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", про створення якого повідомив командувач Нацгвардії, бригадний генерал Олександр Півненко, і продовжить бойовий шлях пліч-о-пліч побратимами "Азову" та іншими бригадами корпусу.Наразі бійці "Любарта" виконують бойові завдання на Торецькому напрямку.До складу військового підрозділу "Любарт" увійшли переважно волиняни-добровольці, ветерани АТО, ветерани полку "Азов", футбольні фанати, члени організацій "Національний Корпус", "Національні дружини" та "Centuria". Його сформували у Луцьку з початком активізації бойових дій.Раніше бійці "Любарта" брали участь у звільненні Київщини, боях за Нескучне та Велику Новосілку, обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині та воювали на Запорізькому напрямку.У лютому 2024 року окремий загін спецпризначення "Любарт" з Луцька офіційно увійшов до складу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Восени того ж року бійці "Любарта" отримали бригадний шеврон.

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