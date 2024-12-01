Батальйон «Любарт» із Луцька реорганізували у 20 бригаду НГУ

Батальйон «Любарт» із Луцька реорганізували у 20 бригаду НГУ
5-й батальйон спеціального призначення "Любарт" 12 бригади спецпризначення "Азов" реорганізували у 20 бригаду оперативного призначення "Любарт" Національної гвардії України в складі 1-го корпусу НГУ "Азов".

Про це Суспільному 15 квітня розповіли в медіаслужбі бригади "Любарт".

Підрозділ увійшов до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", про створення якого повідомив командувач Нацгвардії, бригадний генерал Олександр Півненко, і продовжить бойовий шлях пліч-о-пліч побратимами "Азову" та іншими бригадами корпусу.

Наразі бійці "Любарта" виконують бойові завдання на Торецькому напрямку.

Що відомо про луцький "Любарт"

До складу військового підрозділу "Любарт" увійшли переважно волиняни-добровольці, ветерани АТО, ветерани полку "Азов", футбольні фанати, члени організацій "Національний Корпус", "Національні дружини" та "Centuria". Його сформували у Луцьку з початком активізації бойових дій.

Раніше бійці "Любарта" брали участь у звільненні Київщини, боях за Нескучне та Велику Новосілку, обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині та воювали на Запорізькому напрямку.

У лютому 2024 року окремий загін спецпризначення "Любарт" з Луцька офіційно увійшов до складу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Восени того ж року бійці "Любарта" отримали бригадний шеврон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: захисники, любарт, луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Канікули у луцьких школах стартують 1 червня
Сьогодні, 22:12
У Страсну п'ятницю в центрі Луцька перекриють вулиці
Сьогодні, 21:45
Батальйон «Любарт» із Луцька реорганізували у 20 бригаду НГУ
Сьогодні, 21:15
Великдень 2025: чи скоротять комендантську годину на Волині
Сьогодні, 20:38
70 тисяч зарплати та 20 – пенсії: що у декларації заступника голови облради Григорія Пустовіта
Сьогодні, 20:30
Схожі новини
Воїни луцького «Любарта» показали, як евакуювали жителів прифронтового села. ВІДЕО Воїни луцького «Любарта» показали, як евакуювали жителів прифронтового села. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Батальйон «Любарт» з Луцька отримав бригадний шеврон Батальйон «Любарт» з Луцька отримав бригадний шеврон
01 грудня, 2024, 08:11
Бійці луцького «Любарта» отримали нагороди від президента. ФОТО Бійці луцького «Любарта» отримали нагороди від президента. ФОТО
03 вересня, 2024, 02:19
Художник зі Швеції передав воїнам луцького «Любарта» квадроцикл. ФОТО Художник зі Швеції передав воїнам луцького «Любарта» квадроцикл. ФОТО
13 серпня, 2024, 22:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Канікули у луцьких школах стартують 1 червня
Сьогодні, 22:12
 0
У Страсну п'ятницю в центрі Луцька перекриють вулиці
Сьогодні, 21:45
 0
Батальйон «Любарт» із Луцька реорганізували у 20 бригаду НГУ
Сьогодні, 21:15
 0
Великдень 2025: чи скоротять комендантську годину на Волині
Сьогодні, 20:38
 0
70 тисяч зарплати та 20 – пенсії: що у декларації заступника голови облради Григорія Пустовіта
Сьогодні, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8