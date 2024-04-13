Канікули у луцьких школах стартують 1 червня





Про це в коментарі



Останні дзвінки у школах Луцька і громади запланували на 30 і 31 травня. Але остаточні дати залежатимуть від безпекової ситуації.



На рік учні мають вчитися не менше 175 днів, закінчитися навчання в школах повинне не пізніше 1 липня. Але більшість закладів освіти намагаються виконати навчальні плани до кінця травня.



Іноді заклади освіти вирішують продовжити канікули у осінньо-зимовий період, щоб зекономити на енергоносіях. Там навчання може тривати і в червні, пояснює Віталій Бондар.



У Луцькій громаді канікули були за графіком, тож школярі йтимуть на літні канікули на три місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навчальний процес у школах Луцької громади хочуть закінчити до 1 червня.Про це в коментарі misto.media повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.Останні дзвінки у школах Луцька і громади запланували на 30 і 31 травня. Але остаточні дати залежатимуть від безпекової ситуації.На рік учні мають вчитися не менше 175 днів, закінчитися навчання в школах повинне не пізніше 1 липня. Але більшість закладів освіти намагаються виконати навчальні плани до кінця травня.Іноді заклади освіти вирішують продовжити канікули у осінньо-зимовий період, щоб зекономити на енергоносіях. Там навчання може тривати і в червні, пояснює Віталій Бондар.У Луцькій громаді канікули були за графіком, тож школярі йтимуть на літні канікули на три місяці.

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