Канікули у луцьких школах стартують 1 червня

Канікули у луцьких школах стартують 1 червня
Навчальний процес у школах Луцької громади хочуть закінчити до 1 червня.

Про це в коментарі misto.media повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Останні дзвінки у школах Луцька і громади запланували на 30 і 31 травня. Але остаточні дати залежатимуть від безпекової ситуації.

На рік учні мають вчитися не менше 175 днів, закінчитися навчання в школах повинне не пізніше 1 липня. Але більшість закладів освіти намагаються виконати навчальні плани до кінця травня.

Іноді заклади освіти вирішують продовжити канікули у осінньо-зимовий період, щоб зекономити на енергоносіях. Там навчання може тривати і в червні, пояснює Віталій Бондар.

У Луцькій громаді канікули були за графіком, тож школярі йтимуть на літні канікули на три місяці.

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Теги: канікули, школи, Луцьк
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