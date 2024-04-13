Канікули у луцьких школах стартують 1 червня
Сьогодні, 22:12
Навчальний процес у школах Луцької громади хочуть закінчити до 1 червня.
Про це в коментарі misto.media повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Останні дзвінки у школах Луцька і громади запланували на 30 і 31 травня. Але остаточні дати залежатимуть від безпекової ситуації.
На рік учні мають вчитися не менше 175 днів, закінчитися навчання в школах повинне не пізніше 1 липня. Але більшість закладів освіти намагаються виконати навчальні плани до кінця травня.
Іноді заклади освіти вирішують продовжити канікули у осінньо-зимовий період, щоб зекономити на енергоносіях. Там навчання може тривати і в червні, пояснює Віталій Бондар.
У Луцькій громаді канікули були за графіком, тож школярі йтимуть на літні канікули на три місяці.
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Про це в коментарі misto.media повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Останні дзвінки у школах Луцька і громади запланували на 30 і 31 травня. Але остаточні дати залежатимуть від безпекової ситуації.
На рік учні мають вчитися не менше 175 днів, закінчитися навчання в школах повинне не пізніше 1 липня. Але більшість закладів освіти намагаються виконати навчальні плани до кінця травня.
Іноді заклади освіти вирішують продовжити канікули у осінньо-зимовий період, щоб зекономити на енергоносіях. Там навчання може тривати і в червні, пояснює Віталій Бондар.
У Луцькій громаді канікули були за графіком, тож школярі йтимуть на літні канікули на три місяці.
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