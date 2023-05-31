У Луцьку підняли ціни на екскурсії містом





Ціни



Подорожчали всі екскурсії на 200 грн, окрім Музейним простором «Окольний замок», а також на 100 грн піднялась вартість участі у квестах, повідомили



Ціни:



до 5 осіб — 700 грн;



від 6 до 10 осіб — 1000 грн;



від 11 до 20 — 1400 грн;



від 21 до 30 — 2000 грн.



Щоб замовити екскурсію іноземною мовою, потрібно доплатити додатково 300 грн до вартості з групи.



Для участі у квесті треба заплатити 200 грн з учасника, за умови залучення від 3 до 5 людей.



Щоб замовити екскурсію, потрібно звернутися у Центр туристичної інформації на вул. Сенаторки Левчанівської, 2.



Тел.: +38 0332 72 34 19, + 38 099 644 77 79.



Які екскурсії можна замовити:



Оглядова екскурсія Старим містом



Прогулявшись вуличками Луцька, ви зануритесь в атмосферу Середньовіччя та почуєте історію міста від давніх часів до сучасності. Під час мандрівки побачите величні сакральні споруди міста, відвідаєте музей-аптеку, побуваєте на одному з найстаріших мостів міста, а також побачите величний замок.



Оглядова екскурсія Верхнім замком



Луцький замок 14 століття вважається одним із найдавніших та найкраще збережених замків в Україні. На його території зараз діють цікаві музеї та виставки, серед них єдиний в Україні Музей дзвонів. Додатково до вартості екскурсії оплачуються вхідні квитки в замок.



Екскурсія Музейним простором «Окольний замок»



Музейний простір «Окольний замок» — новий туристичний об’єкт, створений на основі відреставрованих пам’яток архітектури національного значення: Вежі князів Чорторийських з частиною оборонного муру та Монастиря єзуїтів із підземеллями. Додатково до вартості екскурсії оплачуються вхідні квитки в Музейний простір «Окольний замок».



Екскурсія муралами міста



Мурали є творами мистецтва, які, крім красивої картинки, покликані передавати глибоку ідею чи сенс. У Луцьку цей вид мистецтва дуже популярний, тому стінописи можна побачити в найнеочікуваніших для вас місцях. Під час екскурсії ви побачите справжні витвори вуличного мистецтва та дізнаєтеся їхні приховані сюжети та історії створення.



Екскурсія «Стежками Лесі Українки»



Родина Косачів провела у Луцьку два періоди свого життя, і хоч вони й були короткими, але Луцьк лишив незабутні спогади про себе для родини. Саме тут маленька Леся гралася зі своїм братом Михайлом та місцевими дітками всередині колись величного Луцького Вишнього замку й саме тут Леся написала свій перший вірш «Надія» під ясеном, що стояв багато років біля мурів.



Гастрономічна екскурсія Луцьком



Під час цієї екскурсії у вас буде можливість прогулятись вулицями давнього Лучеська та спробувати унікальні місцеві смаколики з меду волинських бджіл, відчути смак середньовічного Луцька в давньому підземеллі та багато іншого. А на десерт спробуєте тістечка «Розалінка», які створив італійський кондитер Чезаре Розаліні на початку 20 століття саме у Луцьку. Вартість цієї екскурсії від 700 грн з учасника (актуальну ціну потрібно уточнювати при записі).



Квест «Слідами луцьких кликунів»



Одними з сучасних туристичних символів Луцька є кликуни. Міські вартові, які оберігали місто в добу Середньовіччя, а також сповіщали міщан про важливі події. А свою назву «кликуни» отримали внаслідок вартування на оборонних мурах Луцького замку, оскільки між собою вони перегукувались (перекликувались). У сучасності кликунів у місті дуже багато, і розташовані вони по всіх куточках. Учасників запрошують знайти, де ж вони знаходяться, та дізнатися їхню історію. Квест учасники проходять без супроводу гіда.



Квест «По-сімейному в Луцьку»



Він присвячений видатним родинам Луцька. Під час проходження квесту ви дізнаєтесь про життя і діяльність сімей, які залишили свій слід в історії міста. Відвідаєте визначні місця, пов’язані з їхньою діяльністю, дізнаєтесь цікаві історії про їхні внески у розвиток культури, науки та бізнесу. Квест учасники проходять без супроводу гіда.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 15 квітня луцький Центр туристичної інформації змінив ціни на екскурсії.ЦіниПодорожчали всі екскурсії на 200 грн, окрім Музейним простором «Окольний замок», а також на 100 грн піднялась вартість участі у квестах, повідомили misto.media у Центрі.Ціни:до 5 осіб — 700 грн;від 6 до 10 осіб — 1000 грн;від 11 до 20 — 1400 грн;від 21 до 30 — 2000 грн.Щоб замовити екскурсію іноземною мовою, потрібно доплатити додатково 300 грн до вартості з групи.Для участі у квесті треба заплатити 200 грн з учасника, за умови залучення від 3 до 5 людей.Щоб замовити екскурсію, потрібно звернутися у Центр туристичної інформації на вул. Сенаторки Левчанівської, 2.Тел.: +38 0332 72 34 19, + 38 099 644 77 79.Які екскурсії можна замовити:Прогулявшись вуличками Луцька, ви зануритесь в атмосферу Середньовіччя та почуєте історію міста від давніх часів до сучасності. Під час мандрівки побачите величні сакральні споруди міста, відвідаєте музей-аптеку, побуваєте на одному з найстаріших мостів міста, а також побачите величний замок.Луцький замок 14 століття вважається одним із найдавніших та найкраще збережених замків в Україні. На його території зараз діють цікаві музеї та виставки, серед них єдиний в Україні Музей дзвонів. Додатково до вартості екскурсії оплачуються вхідні квитки в замок.Музейний простір «Окольний замок» — новий туристичний об’єкт, створений на основі відреставрованих пам’яток архітектури національного значення: Вежі князів Чорторийських з частиною оборонного муру та Монастиря єзуїтів із підземеллями. Додатково до вартості екскурсії оплачуються вхідні квитки в Музейний простір «Окольний замок».Мурали є творами мистецтва, які, крім красивої картинки, покликані передавати глибоку ідею чи сенс. У Луцьку цей вид мистецтва дуже популярний, тому стінописи можна побачити в найнеочікуваніших для вас місцях. Під час екскурсії ви побачите справжні витвори вуличного мистецтва та дізнаєтеся їхні приховані сюжети та історії створення.Родина Косачів провела у Луцьку два періоди свого життя, і хоч вони й були короткими, але Луцьк лишив незабутні спогади про себе для родини. Саме тут маленька Леся гралася зі своїм братом Михайлом та місцевими дітками всередині колись величного Луцького Вишнього замку й саме тут Леся написала свій перший вірш «Надія» під ясеном, що стояв багато років біля мурів.Під час цієї екскурсії у вас буде можливість прогулятись вулицями давнього Лучеська та спробувати унікальні місцеві смаколики з меду волинських бджіл, відчути смак середньовічного Луцька в давньому підземеллі та багато іншого. А на десерт спробуєте тістечка «Розалінка», які створив італійський кондитер Чезаре Розаліні на початку 20 століття саме у Луцьку. Вартість цієї екскурсії від 700 грн з учасника (актуальну ціну потрібно уточнювати при записі).Одними з сучасних туристичних символів Луцька є кликуни. Міські вартові, які оберігали місто в добу Середньовіччя, а також сповіщали міщан про важливі події. А свою назву «кликуни» отримали внаслідок вартування на оборонних мурах Луцького замку, оскільки між собою вони перегукувались (перекликувались). У сучасності кликунів у місті дуже багато, і розташовані вони по всіх куточках. Учасників запрошують знайти, де ж вони знаходяться, та дізнатися їхню історію. Квест учасники проходять без супроводу гіда.Він присвячений видатним родинам Луцька. Під час проходження квесту ви дізнаєтесь про життя і діяльність сімей, які залишили свій слід в історії міста. Відвідаєте визначні місця, пов’язані з їхньою діяльністю, дізнаєтесь цікаві історії про їхні внески у розвиток культури, науки та бізнесу. Квест учасники проходять без супроводу гіда.

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