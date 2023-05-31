У Луцьку підняли ціни на екскурсії містом
Сьогодні, 23:19
З 15 квітня луцький Центр туристичної інформації змінив ціни на екскурсії.
Ціни
Подорожчали всі екскурсії на 200 грн, окрім Музейним простором «Окольний замок», а також на 100 грн піднялась вартість участі у квестах, повідомили misto.media у Центрі.
Ціни:
до 5 осіб — 700 грн;
від 6 до 10 осіб — 1000 грн;
від 11 до 20 — 1400 грн;
від 21 до 30 — 2000 грн.
Щоб замовити екскурсію іноземною мовою, потрібно доплатити додатково 300 грн до вартості з групи.
Для участі у квесті треба заплатити 200 грн з учасника, за умови залучення від 3 до 5 людей.
Щоб замовити екскурсію, потрібно звернутися у Центр туристичної інформації на вул. Сенаторки Левчанівської, 2.
Тел.: +38 0332 72 34 19, + 38 099 644 77 79.
Які екскурсії можна замовити:
Оглядова екскурсія Старим містом
Прогулявшись вуличками Луцька, ви зануритесь в атмосферу Середньовіччя та почуєте історію міста від давніх часів до сучасності. Під час мандрівки побачите величні сакральні споруди міста, відвідаєте музей-аптеку, побуваєте на одному з найстаріших мостів міста, а також побачите величний замок.
Оглядова екскурсія Верхнім замком
Луцький замок 14 століття вважається одним із найдавніших та найкраще збережених замків в Україні. На його території зараз діють цікаві музеї та виставки, серед них єдиний в Україні Музей дзвонів. Додатково до вартості екскурсії оплачуються вхідні квитки в замок.
Екскурсія Музейним простором «Окольний замок»
Музейний простір «Окольний замок» — новий туристичний об’єкт, створений на основі відреставрованих пам’яток архітектури національного значення: Вежі князів Чорторийських з частиною оборонного муру та Монастиря єзуїтів із підземеллями. Додатково до вартості екскурсії оплачуються вхідні квитки в Музейний простір «Окольний замок».
Екскурсія муралами міста
Мурали є творами мистецтва, які, крім красивої картинки, покликані передавати глибоку ідею чи сенс. У Луцьку цей вид мистецтва дуже популярний, тому стінописи можна побачити в найнеочікуваніших для вас місцях. Під час екскурсії ви побачите справжні витвори вуличного мистецтва та дізнаєтеся їхні приховані сюжети та історії створення.
Екскурсія «Стежками Лесі Українки»
Родина Косачів провела у Луцьку два періоди свого життя, і хоч вони й були короткими, але Луцьк лишив незабутні спогади про себе для родини. Саме тут маленька Леся гралася зі своїм братом Михайлом та місцевими дітками всередині колись величного Луцького Вишнього замку й саме тут Леся написала свій перший вірш «Надія» під ясеном, що стояв багато років біля мурів.
Гастрономічна екскурсія Луцьком
Під час цієї екскурсії у вас буде можливість прогулятись вулицями давнього Лучеська та спробувати унікальні місцеві смаколики з меду волинських бджіл, відчути смак середньовічного Луцька в давньому підземеллі та багато іншого. А на десерт спробуєте тістечка «Розалінка», які створив італійський кондитер Чезаре Розаліні на початку 20 століття саме у Луцьку. Вартість цієї екскурсії від 700 грн з учасника (актуальну ціну потрібно уточнювати при записі).
Квест «Слідами луцьких кликунів»
Одними з сучасних туристичних символів Луцька є кликуни. Міські вартові, які оберігали місто в добу Середньовіччя, а також сповіщали міщан про важливі події. А свою назву «кликуни» отримали внаслідок вартування на оборонних мурах Луцького замку, оскільки між собою вони перегукувались (перекликувались). У сучасності кликунів у місті дуже багато, і розташовані вони по всіх куточках. Учасників запрошують знайти, де ж вони знаходяться, та дізнатися їхню історію. Квест учасники проходять без супроводу гіда.
Квест «По-сімейному в Луцьку»
Він присвячений видатним родинам Луцька. Під час проходження квесту ви дізнаєтесь про життя і діяльність сімей, які залишили свій слід в історії міста. Відвідаєте визначні місця, пов’язані з їхньою діяльністю, дізнаєтесь цікаві історії про їхні внески у розвиток культури, науки та бізнесу. Квест учасники проходять без супроводу гіда.
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Ціни
Подорожчали всі екскурсії на 200 грн, окрім Музейним простором «Окольний замок», а також на 100 грн піднялась вартість участі у квестах, повідомили misto.media у Центрі.
Ціни:
до 5 осіб — 700 грн;
від 6 до 10 осіб — 1000 грн;
від 11 до 20 — 1400 грн;
від 21 до 30 — 2000 грн.
Щоб замовити екскурсію іноземною мовою, потрібно доплатити додатково 300 грн до вартості з групи.
Для участі у квесті треба заплатити 200 грн з учасника, за умови залучення від 3 до 5 людей.
Щоб замовити екскурсію, потрібно звернутися у Центр туристичної інформації на вул. Сенаторки Левчанівської, 2.
Тел.: +38 0332 72 34 19, + 38 099 644 77 79.
Які екскурсії можна замовити:
Оглядова екскурсія Старим містом
Прогулявшись вуличками Луцька, ви зануритесь в атмосферу Середньовіччя та почуєте історію міста від давніх часів до сучасності. Під час мандрівки побачите величні сакральні споруди міста, відвідаєте музей-аптеку, побуваєте на одному з найстаріших мостів міста, а також побачите величний замок.
Оглядова екскурсія Верхнім замком
Луцький замок 14 століття вважається одним із найдавніших та найкраще збережених замків в Україні. На його території зараз діють цікаві музеї та виставки, серед них єдиний в Україні Музей дзвонів. Додатково до вартості екскурсії оплачуються вхідні квитки в замок.
Екскурсія Музейним простором «Окольний замок»
Музейний простір «Окольний замок» — новий туристичний об’єкт, створений на основі відреставрованих пам’яток архітектури національного значення: Вежі князів Чорторийських з частиною оборонного муру та Монастиря єзуїтів із підземеллями. Додатково до вартості екскурсії оплачуються вхідні квитки в Музейний простір «Окольний замок».
Екскурсія муралами міста
Мурали є творами мистецтва, які, крім красивої картинки, покликані передавати глибоку ідею чи сенс. У Луцьку цей вид мистецтва дуже популярний, тому стінописи можна побачити в найнеочікуваніших для вас місцях. Під час екскурсії ви побачите справжні витвори вуличного мистецтва та дізнаєтеся їхні приховані сюжети та історії створення.
Екскурсія «Стежками Лесі Українки»
Родина Косачів провела у Луцьку два періоди свого життя, і хоч вони й були короткими, але Луцьк лишив незабутні спогади про себе для родини. Саме тут маленька Леся гралася зі своїм братом Михайлом та місцевими дітками всередині колись величного Луцького Вишнього замку й саме тут Леся написала свій перший вірш «Надія» під ясеном, що стояв багато років біля мурів.
Гастрономічна екскурсія Луцьком
Під час цієї екскурсії у вас буде можливість прогулятись вулицями давнього Лучеська та спробувати унікальні місцеві смаколики з меду волинських бджіл, відчути смак середньовічного Луцька в давньому підземеллі та багато іншого. А на десерт спробуєте тістечка «Розалінка», які створив італійський кондитер Чезаре Розаліні на початку 20 століття саме у Луцьку. Вартість цієї екскурсії від 700 грн з учасника (актуальну ціну потрібно уточнювати при записі).
Квест «Слідами луцьких кликунів»
Одними з сучасних туристичних символів Луцька є кликуни. Міські вартові, які оберігали місто в добу Середньовіччя, а також сповіщали міщан про важливі події. А свою назву «кликуни» отримали внаслідок вартування на оборонних мурах Луцького замку, оскільки між собою вони перегукувались (перекликувались). У сучасності кликунів у місті дуже багато, і розташовані вони по всіх куточках. Учасників запрошують знайти, де ж вони знаходяться, та дізнатися їхню історію. Квест учасники проходять без супроводу гіда.
Квест «По-сімейному в Луцьку»
Він присвячений видатним родинам Луцька. Під час проходження квесту ви дізнаєтесь про життя і діяльність сімей, які залишили свій слід в історії міста. Відвідаєте визначні місця, пов’язані з їхньою діяльністю, дізнаєтесь цікаві історії про їхні внески у розвиток культури, науки та бізнесу. Квест учасники проходять без супроводу гіда.
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