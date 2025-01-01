Чи очікувати магнітні бурі 16 квітня 2025 року: прогноз

У середу, 16 квітня, на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2. Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому цього дня їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.Про це повідомляє Meteoprog.За останню добу на Сонці відбулися дев`ять спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.Очікується, що у середу геомагнітне поле буде нестабільним до рівня сильного шторму рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.