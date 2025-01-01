Курс валют на 16 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це стало відомо з інформації на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,17 (-14 коп.)



Курс євро

1 євро — 46,61 (-41 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 10,88 (-9 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 16 квітня. Долар втратив ще 14 коп. Євро стрімко впав на 41 коп. Злотий здешевшав на 9 коп.Про це стало відомо з інформації на сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 41,17 (-14 коп.)Курс євро1 євро — 46,61 (-41 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 10,88 (-9 коп.)

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