У Володимирі встановили систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання

У Володимирі встановили систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання
У центрі Володимира встановили систему оповіщення для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання.

Система запрацює з 16 квітня, розповіла misto.media начальниця відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Людмила Романчук.

Обладнання встановили сьогодні, 15 квітня, біля КЗ «Центр культурних послуг Володимирської міської ради», що за адресою вул. Данила Галицького, 7.

Тепер щодня о 09:00 містян інформуватимуть про хвилину мовчання.

На це витратили 20 тис. грн з міського бюджету.

Володимирчан та гостей міста закликають в цей час зупинитись і віддати шану тим, хто загинув, захищаючи державу.

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Теги: система оповіщення, володимир
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