У Володимирі встановили систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання
Сьогодні, 07:15
У центрі Володимира встановили систему оповіщення для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання.
Система запрацює з 16 квітня, розповіла misto.media начальниця відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Людмила Романчук.
Обладнання встановили сьогодні, 15 квітня, біля КЗ «Центр культурних послуг Володимирської міської ради», що за адресою вул. Данила Галицького, 7.
Тепер щодня о 09:00 містян інформуватимуть про хвилину мовчання.
На це витратили 20 тис. грн з міського бюджету.
Володимирчан та гостей міста закликають в цей час зупинитись і віддати шану тим, хто загинув, захищаючи державу.
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Система запрацює з 16 квітня, розповіла misto.media начальниця відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Людмила Романчук.
Обладнання встановили сьогодні, 15 квітня, біля КЗ «Центр культурних послуг Володимирської міської ради», що за адресою вул. Данила Галицького, 7.
Тепер щодня о 09:00 містян інформуватимуть про хвилину мовчання.
На це витратили 20 тис. грн з міського бюджету.
Володимирчан та гостей міста закликають в цей час зупинитись і віддати шану тим, хто загинув, захищаючи державу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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