У Володимирі встановили систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання





Система запрацює з 16 квітня, розповіла Людмила Романчук.



Обладнання встановили сьогодні, 15 квітня, біля КЗ «Центр культурних послуг Володимирської міської ради», що за адресою вул. Данила Галицького, 7.



Тепер щодня о 09:00 містян інформуватимуть про хвилину мовчання.



На це витратили 20 тис. грн з міського бюджету.



Володимирчан та гостей міста закликають в цей час зупинитись і віддати шану тим, хто загинув, захищаючи державу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Володимира встановили систему оповіщення для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання.Система запрацює з 16 квітня, розповіла misto.media начальниця відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформаціїОбладнання встановили сьогодні, 15 квітня, біля КЗ «Центр культурних послуг Володимирської міської ради», що за адресою вул. Данила Галицького, 7.Тепер щодня о 09:00 містян інформуватимуть про хвилину мовчання.На це витратили 20 тис. грн з міського бюджету.Володимирчан та гостей міста закликають в цей час зупинитись і віддати шану тим, хто загинув, захищаючи державу.

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