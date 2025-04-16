Росія протягом декількох годин атакує Херсон

Росія протягом декількох годин атакує Херсон
Російська армія з самого ранку атакує Херсон різними типами озброєння. О 6:36 голова ОВА Прокудін повідомив про ракетну небезпеку з авіації. Близько 7:20 ворог почав стріляти з артилерії по Таврійському району.

Після цього росіяни запустили дрон у районі Бериславського шосе та над залізничним вокзалом. У Центральному районі під атаку потрапив і голова міської військової адміністрації Мрочко, пише LB.ua.

"Після влучання КАБів у Центральному районі Херсона потрапив під обстріл російських терористів. Врятувала наша херсонська земля. армія рф не дає поки повноцінно розпочати ліквідацію наслідків цього обстрілу", – сказав він.

Близько 8 Росія знову стала бити по Таврійському району. Станом на 8:20 атака тривала.

"російскі війська продовжують атакувати Таврійский мікрорайон! Ворог застосовує РСЗВ!" – сказав він.

Відомо про двох поранених: жінку 70 років та чоловіка 61 року. Обидва постраждали внаслідок обстрілів Центрального району. Жінка госпіталізована. Згодом стало відомо про одну жертву – чоловіка, якого росіяни вбили під час обстрілу о 6:30 Центрального району.

"Через масовані ворожі удари поранення, несумісні з життям, дістав херсонець середнього віку", – повідомив голова ОВА.

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Теги: Росія, війна
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