У Луцьку військові і їх рідні розписували великодні писанки

У рамках заходів творчого проєкту "Великодня майстерня" у Палаці культури Луцька 14 квітня військові та члени їх родин розписували писанки.На майстерклас прийшли 9 дорослих і дітей, розповіла Суспільному майстриня із писанкарства. Вона навчала учасників розпису яєць у восковій техніці."Усі яйця видуті, оскільки хочеться, щоб вони лишилися учасникам на пам'ять, як сувеніри. Розмальовуємо рослинним орнаментом із пташечками, хочеться показати, що прийшла весна, пташки завжди символізують настання весни", — сказала майстриня.Військовослужбовецьслужить у війську третій рік. На майстерклас прийшов разом із двома дітьми. Чоловік говорить: хисту до малювання не має, але долучився до майстеркласу, щоб побути із дітьми. "Це заспокоює, коли ти зосереджуєшся на малюнку", — додав військовий.Ще одна учасниця майстеркласу — експолонена, ветеранка війни. Суспільному вона розповіла: писанку розписує вперше."Я люблю творчість, творчість завжди надихає і дає душевний спокій, — говорить ветеранка. — Я зараз навчаюся на клінічного психолога, і також хочу вибрати арттерапію".Майстерклас із писанкарства тривав півтори години, розповіла майстриня Ірина Нікітіч, участь у ньому була безплатна.