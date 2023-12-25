У Луцьку військові і їх рідні розписували великодні писанки
Сьогодні, 08:20
У рамках заходів творчого проєкту "Великодня майстерня" у Палаці культури Луцька 14 квітня військові та члени їх родин розписували писанки.
На майстерклас прийшли 9 дорослих і дітей, розповіла Суспільному майстриня із писанкарства Ірина Нікітіч. Вона навчала учасників розпису яєць у восковій техніці.
"Усі яйця видуті, оскільки хочеться, щоб вони лишилися учасникам на пам'ять, як сувеніри. Розмальовуємо рослинним орнаментом із пташечками, хочеться показати, що прийшла весна, пташки завжди символізують настання весни", — сказала майстриня.
Військовослужбовець Олексій Максимчук служить у війську третій рік. На майстерклас прийшов разом із двома дітьми. Чоловік говорить: хисту до малювання не має, але долучився до майстеркласу, щоб побути із дітьми. "Це заспокоює, коли ти зосереджуєшся на малюнку", — додав військовий.
Ще одна учасниця майстеркласу — експолонена, ветеранка війни Алла Сенченко. Суспільному вона розповіла: писанку розписує вперше.
"Я люблю творчість, творчість завжди надихає і дає душевний спокій, — говорить ветеранка. — Я зараз навчаюся на клінічного психолога, і також хочу вибрати арттерапію".
Майстерклас із писанкарства тривав півтори години, розповіла майстриня Ірина Нікітіч, участь у ньому була безплатна.
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На майстерклас прийшли 9 дорослих і дітей, розповіла Суспільному майстриня із писанкарства Ірина Нікітіч. Вона навчала учасників розпису яєць у восковій техніці.
"Усі яйця видуті, оскільки хочеться, щоб вони лишилися учасникам на пам'ять, як сувеніри. Розмальовуємо рослинним орнаментом із пташечками, хочеться показати, що прийшла весна, пташки завжди символізують настання весни", — сказала майстриня.
Військовослужбовець Олексій Максимчук служить у війську третій рік. На майстерклас прийшов разом із двома дітьми. Чоловік говорить: хисту до малювання не має, але долучився до майстеркласу, щоб побути із дітьми. "Це заспокоює, коли ти зосереджуєшся на малюнку", — додав військовий.
Ще одна учасниця майстеркласу — експолонена, ветеранка війни Алла Сенченко. Суспільному вона розповіла: писанку розписує вперше.
"Я люблю творчість, творчість завжди надихає і дає душевний спокій, — говорить ветеранка. — Я зараз навчаюся на клінічного психолога, і також хочу вибрати арттерапію".
Майстерклас із писанкарства тривав півтори години, розповіла майстриня Ірина Нікітіч, участь у ньому була безплатна.
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