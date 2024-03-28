Буде багатий врожай: в який день Страсного тижня можна працювати на городі





В цей особливий тиждень заведено садити городину. За народними прикметами є особливо сприятливі для садіння дні цього тижня, передає



Вважається, що гарним днем для роботи на землі є Чистий четвер перед Великоднем. Навіть існує давня приказка «На городі добре садити в Чистий четвер — все буде чисте» — мається на увазі, що не буде бур’янів.



В деяких регіонах України Чистий четвер ще називають «Багатим», через те, що вважають — якщо посадити картоплю в цей день, урожай буде щедрим. На Західному Поліссі картоплю садять у Страсну п’ятницю.



У Чистий Четвер можна садити зелень, моркву, кукурудзу, часник, огірки, можна сіяти на розсаду помідори та капусту.



У більшості регіонів України вважається, що нічого садити та робити біля дому не можна у Страсну п’ятницю. У цей час варто відмовитись від будь-яких городніх робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 квітня розпочався Страсний тиждень, протягом якого православні християни готуються зустрічати Великдень.В цей особливий тиждень заведено садити городину. За народними прикметами є особливо сприятливі для садіння дні цього тижня, передає ТСН Вважається, що гарним днем для роботи на землі є Чистий четвер перед Великоднем. Навіть існує давня приказка «На городі добре садити в Чистий четвер — все буде чисте» — мається на увазі, що не буде бур’янів.В деяких регіонах України Чистий четвер ще називають «Багатим», через те, що вважають — якщо посадити картоплю в цей день, урожай буде щедрим. На Західному Поліссі картоплю садять у Страсну п’ятницю.У Чистий Четвер можна садити зелень, моркву, кукурудзу, часник, огірки, можна сіяти на розсаду помідори та капусту.У більшості регіонів України вважається, що нічого садити та робити біля дому не можна у Страсну п’ятницю. У цей час варто відмовитись від будь-яких городніх робіт.

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