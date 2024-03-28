Буде багатий врожай: в який день Страсного тижня можна працювати на городі

Буде багатий врожай: в який день Страсного тижня можна працювати на городі
14 квітня розпочався Страсний тиждень, протягом якого православні християни готуються зустрічати Великдень.

В цей особливий тиждень заведено садити городину. За народними прикметами є особливо сприятливі для садіння дні цього тижня, передає ТСН.

Вважається, що гарним днем для роботи на землі є Чистий четвер перед Великоднем. Навіть існує давня приказка «На городі добре садити в Чистий четвер — все буде чисте» — мається на увазі, що не буде бур’янів.

В деяких регіонах України Чистий четвер ще називають «Багатим», через те, що вважають — якщо посадити картоплю в цей день, урожай буде щедрим. На Західному Поліссі картоплю садять у Страсну п’ятницю.

У Чистий Четвер можна садити зелень, моркву, кукурудзу, часник, огірки, можна сіяти на розсаду помідори та капусту.

У більшості регіонів України вважається, що нічого садити та робити біля дому не можна у Страсну п’ятницю. У цей час варто відмовитись від будь-яких городніх робіт.

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Теги: страсний тиждень, польові роботи
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