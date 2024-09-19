СБУ пояснила обшуки в Київській митрополії УПЦ МП: священника підозрюють у «приватизації» храму





Про це повідомляють Служба безпеки та Національна поліція, пише



Правоохоронці не називають імен, але видання LB.ua з посиланням на джерела писало, що обшуки відбувалися у керівника справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського Антонія (Паканича), а також його друга — архімандрита Феогноста (Юраша). Митрополит Антоній згодом підтвердив обшук у канцелярії, але про отця Феогноста він не згадував.



За даними слідства, архімандрит, який є настоятелем у селі Проців Бориспільського району, вніс до офіційного документа заздалегідь неправдиві дані про рішення громади передати церковне майно.



Йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 м². Загальна вартість церковного майна становить понад 7 мільйонів гривень.



Надалі архімандрит надав цей документ до свого керівництва та отримав благословення на відчуження будівель.



Правоохоронці з’ясували, що спершу священник «пожертвував» церковні будівлі своїй сестрі, а потім вона передала майно благодійному фонду, який він контролює.



У СБУ вважають, що через афілійовану структуру клірик планував одноосібно розпоряджатися будівлями громади, зокрема, мав право їх продати або здавати в оренду.



Архімандриту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



ч. 5 ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах;



ч. 1 ст. 366 — службове підроблення.



За це загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування продовжується.



Раніше митрополит Антоній казав, що обшуки «проводилися коректно». За його словами, співробітники СБУ вилучили три комп’ютери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обшуки в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП пов’язані зі справою про незаконне відчуження храму та заволодіння майном на 7 мільйонів гривень.Про це повідомляють Служба безпеки та Національна поліція, пише Громадське Правоохоронці не називають імен, але видання LB.ua з посиланням на джерела писало, що обшуки відбувалися у керівника справами УПЦ МП митрополита, а також його друга — архімандрита. Митрополит Антоній згодом підтвердив обшук у канцелярії, але про отця Феогноста він не згадував.За даними слідства, архімандрит, який є настоятелем у селі Проців Бориспільського району, вніс до офіційного документа заздалегідь неправдиві дані про рішення громади передати церковне майно.Йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 м². Загальна вартість церковного майна становить понад 7 мільйонів гривень.Надалі архімандрит надав цей документ до свого керівництва та отримав благословення на відчуження будівель.Правоохоронці з’ясували, що спершу священник «пожертвував» церковні будівлі своїй сестрі, а потім вона передала майно благодійному фонду, який він контролює.У СБУ вважають, що через афілійовану структуру клірик планував одноосібно розпоряджатися будівлями громади, зокрема, мав право їх продати або здавати в оренду.Архімандриту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:ч. 5 ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах;ч. 1 ст. 366 — службове підроблення.За це загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування продовжується.Раніше митрополит Антоній казав, що обшуки «проводилися коректно». За його словами, співробітники СБУ вилучили три комп’ютери.

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