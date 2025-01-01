Росія вночі атакувала Україну майже сотнею дронів





Про це повідомили у Повітряних силах.



"У ніч на 16 квітня (із 20.30 15 квітня) противник атакував 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, та Чауда - Крим", – йдеться у повідомленні.



Станом на 9.30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни.



Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протиповітряна оборона України збила 57 російських ударних безпілотників. Ще 34 дрони – локаційно втрачені.Про це повідомили у Повітряних силах."У ніч на 16 квітня (із 20.30 15 квітня) противник атакував 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, та Чауда - Крим", – йдеться у повідомленні.Станом на 9.30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни.Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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