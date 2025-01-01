Росія вночі атакувала Україну майже сотнею дронів

Росія вночі атакувала Україну майже сотнею дронів
Протиповітряна оборона України збила 57 російських ударних безпілотників. Ще 34 дрони – локаційно втрачені.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 16 квітня (із 20.30 15 квітня) противник атакував 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, та Чауда - Крим", – йдеться у повідомленні.

Станом на 9.30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.


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Теги: Росія, війна
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