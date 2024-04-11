Фестиваль тюльпанів у «Волинській Голландії» стартує наприкінці квітня





Відкриття залежить від погодних умов. Приблизна дата, коли почнуть приймати відвідувачів, — 24 квітня.



Морози на минулому тижні квітам не зашкодили: вони ще з осені були вкриті соломою, розповіла Тетяна Пашковська.



Що змінилось



У цьому сезоні збільшили площу поля на 1 га, і тепер квіти займають 5 га.



Щороку організатори додають нові сорти квітів, на полі висадили близько сотні видів.



З нових:



піоновидні жовто-червоні тюльпани;



білі;



лілієподібні жовті.



Ціни на квитки



Порівняно з 2024 роком, ціни зросли на 50—100 грн.



Дорослий — 250 грн.



Дитячий (7–14 років) — 150 грн.



Пільгові квитки є для (за наявності відповідних документів):



пенсіонери — 150 грн;



багатодітні сім’ї — 150 грн;



люди, які мають 2 групу інвалідності — 150 грн;



сім’я учасника бойових дій — 150 грн;



шкільні групи (1–9 клас)+супровід — 150 грн;



шкільні групи (10–11 клас)+супровід — 200 грн.



Вхід безплатний для:



дітей до 6 років;



людей з 1 групою інвалідності;



дітей-сиріт;



сімей загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців.



Організатори радять мати при собі готівку, оскільки на місцевості можуть виникнути проблеми зі зв’язком і не вдасться оплатити картою.



Поле розташоване біля села Свидники Ковельського району.

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