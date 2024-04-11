Фестиваль тюльпанів у «Волинській Голландії» стартує наприкінці квітня
Сьогодні, 11:01
Більша площа тюльпанового поля, нові сорти квітів і нові ціни — зміни, які чекають на відвідувачів фестивалю тюльпанового поля «Волинська Голландія» біля села Свидники Ковельського району.
Відкриття залежить від погодних умов. Приблизна дата, коли почнуть приймати відвідувачів, — 24 квітня.
Морози на минулому тижні квітам не зашкодили: вони ще з осені були вкриті соломою, розповіла misto.media співорганізаторка фестивалю «Волинська Голландія» Тетяна Пашковська.
Що змінилось
У цьому сезоні збільшили площу поля на 1 га, і тепер квіти займають 5 га.
Щороку організатори додають нові сорти квітів, на полі висадили близько сотні видів.
З нових:
піоновидні жовто-червоні тюльпани;
білі;
лілієподібні жовті.
Ціни на квитки
Порівняно з 2024 роком, ціни зросли на 50—100 грн.
Дорослий — 250 грн.
Дитячий (7–14 років) — 150 грн.
Пільгові квитки є для (за наявності відповідних документів):
пенсіонери — 150 грн;
багатодітні сім’ї — 150 грн;
люди, які мають 2 групу інвалідності — 150 грн;
сім’я учасника бойових дій — 150 грн;
шкільні групи (1–9 клас)+супровід — 150 грн;
шкільні групи (10–11 клас)+супровід — 200 грн.
Вхід безплатний для:
дітей до 6 років;
людей з 1 групою інвалідності;
дітей-сиріт;
сімей загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців.
Організатори радять мати при собі готівку, оскільки на місцевості можуть виникнути проблеми зі зв’язком і не вдасться оплатити картою.
Поле розташоване біля села Свидники Ковельського району.
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Відкриття залежить від погодних умов. Приблизна дата, коли почнуть приймати відвідувачів, — 24 квітня.
Морози на минулому тижні квітам не зашкодили: вони ще з осені були вкриті соломою, розповіла misto.media співорганізаторка фестивалю «Волинська Голландія» Тетяна Пашковська.
Що змінилось
У цьому сезоні збільшили площу поля на 1 га, і тепер квіти займають 5 га.
Щороку організатори додають нові сорти квітів, на полі висадили близько сотні видів.
З нових:
піоновидні жовто-червоні тюльпани;
білі;
лілієподібні жовті.
Ціни на квитки
Порівняно з 2024 роком, ціни зросли на 50—100 грн.
Дорослий — 250 грн.
Дитячий (7–14 років) — 150 грн.
Пільгові квитки є для (за наявності відповідних документів):
пенсіонери — 150 грн;
багатодітні сім’ї — 150 грн;
люди, які мають 2 групу інвалідності — 150 грн;
сім’я учасника бойових дій — 150 грн;
шкільні групи (1–9 клас)+супровід — 150 грн;
шкільні групи (10–11 клас)+супровід — 200 грн.
Вхід безплатний для:
дітей до 6 років;
людей з 1 групою інвалідності;
дітей-сиріт;
сімей загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців.
Організатори радять мати при собі готівку, оскільки на місцевості можуть виникнути проблеми зі зв’язком і не вдасться оплатити картою.
Поле розташоване біля села Свидники Ковельського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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