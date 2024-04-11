Фестиваль тюльпанів у «Волинській Голландії» стартує наприкінці квітня

Фестиваль тюльпанів у «Волинській Голландії» стартує наприкінці квітня
Більша площа тюльпанового поля, нові сорти квітів і нові ціни — зміни, які чекають на відвідувачів фестивалю тюльпанового поля «Волинська Голландія» біля села Свидники Ковельського району.

Відкриття залежить від погодних умов. Приблизна дата, коли почнуть приймати відвідувачів, — 24 квітня.

Морози на минулому тижні квітам не зашкодили: вони ще з осені були вкриті соломою, розповіла misto.media співорганізаторка фестивалю «Волинська Голландія» Тетяна Пашковська.

Що змінилось

У цьому сезоні збільшили площу поля на 1 га, і тепер квіти займають 5 га.

Щороку організатори додають нові сорти квітів, на полі висадили близько сотні видів.

З нових:

піоновидні жовто-червоні тюльпани;

білі;

лілієподібні жовті.

Ціни на квитки

Порівняно з 2024 роком, ціни зросли на 50—100 грн.

Дорослий — 250 грн.

Дитячий (7–14 років) — 150 грн.

Пільгові квитки є для (за наявності відповідних документів):

пенсіонери — 150 грн;

багатодітні сім’ї — 150 грн;

люди, які мають 2 групу інвалідності — 150 грн;

сім’я учасника бойових дій — 150 грн;

шкільні групи (1–9 клас)+супровід — 150 грн;

шкільні групи (10–11 клас)+супровід — 200 грн.

Вхід безплатний для:

дітей до 6 років;

людей з 1 групою інвалідності;

дітей-сиріт;

сімей загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців.

Організатори радять мати при собі готівку, оскільки на місцевості можуть виникнути проблеми зі зв’язком і не вдасться оплатити картою.

Поле розташоване біля села Свидники Ковельського району.

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Теги: тюльпани, Волинь
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