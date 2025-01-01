Волинянина судили за організацію фіктивних шлюбів і нелегальний виїзд чоловіків за кордон





Також за грошову винагороду обвинувачений організовував фіктивні шлюби: шукав охочих чоловіків, а його знайомий — жінок з інвалідністю, сказано у вироку Ратнівського районного суду, пише



Суд з'ясував, що обвинувачений упродовж 2022-2024 року організував внесення даних про п'ятьох знайомих до інформаційної системи "Шлях" як водіїв двох приватних фірм, що зареєстровані в Камінь-Каширському районі та мають ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів.



Однак вони не були офіційно працевлаштовані на цих фірмах і покинули територію України в різні періоди через пункт пропуску "Угринів" в особистих інтересах, не повернувшись.



На початку 2024 року обвинувачений разом із товаришем, щодо якого триває розслідування, організували фіктивний шлюб військовозобов'язаного з жінкою, яка має другу групу інвалідності. За даними суду, жінка, перебуваючи у скрутному фінансовому становищі, погодилася вийти заміж за 500 доларів і допомогти чоловіку призовного віку виїхати за кордон у її супроводі. За свої "послуги" з військовозобов'язаного обвинувачений взяв 12 тисяч доларів.



За даними прокуратури, волинянин підшукував чоловіків, які хотіли виїхати у Польщу, його знайомий — жінок з інвалідністю I чи II групи, які за гроші були б готові вступити у фіктивний шлюб.



29 березня 2024 року багатодітному батьку, підсудному, повідомили про підозру за статтями ККУ про торгівлю людьми та незаконне переправлення осіб через державний кордон України.



Свою вину у вчиненому чоловік визнав повністю. У грудні 2024-го сторони захисту та обвинувачення укладену угоду про визнання винуватості.



Суд визнав чоловіка винним. За сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим волинянину призначили 5 років пробаційного нагляду, зокрема йому заборонили виїжджати за межі України без погодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині оголосили вирок багатодітному батьку, який особисто вивіз у Польщу п'ятьох військовозобов'язаних під виглядом водіїв приватних фірм, які не мали законних підстав для перетину кордону.Також за грошову винагороду обвинувачений організовував фіктивні шлюби: шукав охочих чоловіків, а його знайомий — жінок з інвалідністю, сказано у вироку Ратнівського районного суду, пише Суспільне Суд з'ясував, що обвинувачений упродовж 2022-2024 року організував внесення даних про п'ятьох знайомих до інформаційної системи "Шлях" як водіїв двох приватних фірм, що зареєстровані в Камінь-Каширському районі та мають ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів.Однак вони не були офіційно працевлаштовані на цих фірмах і покинули територію України в різні періоди через пункт пропуску "Угринів" в особистих інтересах, не повернувшись.На початку 2024 року обвинувачений разом із товаришем, щодо якого триває розслідування, організували фіктивний шлюб військовозобов'язаного з жінкою, яка має другу групу інвалідності. За даними суду, жінка, перебуваючи у скрутному фінансовому становищі, погодилася вийти заміж за 500 доларів і допомогти чоловіку призовного віку виїхати за кордон у її супроводі. За свої "послуги" з військовозобов'язаного обвинувачений взяв 12 тисяч доларів.За даними прокуратури, волинянин підшукував чоловіків, які хотіли виїхати у Польщу, його знайомий — жінок з інвалідністю I чи II групи, які за гроші були б готові вступити у фіктивний шлюб.29 березня 2024 року багатодітному батьку, підсудному, повідомили про підозру за статтями ККУ про торгівлю людьми та незаконне переправлення осіб через державний кордон України.Свою вину у вчиненому чоловік визнав повністю. У грудні 2024-го сторони захисту та обвинувачення укладену угоду про визнання винуватості.Суд визнав чоловіка винним. За сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим волинянину призначили 5 років пробаційного нагляду, зокрема йому заборонили виїжджати за межі України без погодження.

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