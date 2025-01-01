Затримали мережу шпигунів, які готували теракти у низці областей України

Працівники СБУ одночасно затримали 9 агентів фсб, які готували теракти у центральних та східних регіонах України.Про це повідомляє СБУ в телеграмі.Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала нову розгалужену агентурну мережу фсб, яка діяла у чотирьох регіонах України. За результатами спецоперації затримано 9 агентів, що готували теракти і диверсії на замовлення рф. Серед фігурантів – п’ятеро неповнолітніх віком 14-15 років.Як встановило розслідування, агенти займалися підготовкою серії вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування Сил оборони.Також фігуранти мали підірвати ключові мости та магістральні колії Укрзалізниці, які забезпечують логістичне сполучення українських військ.За матеріалами справи, терористи діяли порізно, але з чітким розподілом «обовʼязків» під контролем двох співробітників фсб.Відповідно до вказівок російських спецслужбістів одна агентурна група виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) та закладала їх у схрони.Інші агенти діставали звідти вибухівку, маскували її у сміттєвих пакетах або в грудах землі та залишали на місцях запланованих підривів. Додатково вони облаштовували там приховані відеокамери з віддаленим доступом для фсб.За допомогою спостережних «точок» окупанти планували дистанційно активувати СВП і зафіксувати наслідки вогневого ураження.Співробітники СБУ затримали всіх учасників агентурної мережі фсб, коли вони готували першу серію запланованих терактів. У них вилучено понад 30 кг вибухівки, яку окупанти хотіли використати у різних регіонах України.За даними слідства, агентами виявились місцеві жителі, кожного з яких фсб завербувала через Телеграм-канали з пошуку «легких грошей».Наразі чотирьом затриманим уже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);▪ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).Крім того, заочну підозру отримали двоє співробітників фсб, які координували діяльність агентурної мережі.Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітніх фігурантів.Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.