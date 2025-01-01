Поліція завела кримінал на водія, який у Луцьку збив дівчину на переході
Сьогодні, 12:32
Поліція розпочала кримінальне провадження щодо водія, який у Луцьку на пішохідному переході збив дівчину.
Автопригода трапилася учора, 15 квітня, на вулиці Європейській у Луцьку, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
59-річний житель обласного центру, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, допустив наїзд на 21-річну пішохідку, місцеву жительку. Постраждала переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок автопригоди лучанка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Водій транспортного засобу – тверезий.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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Автопригода трапилася учора, 15 квітня, на вулиці Європейській у Луцьку, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
59-річний житель обласного центру, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, допустив наїзд на 21-річну пішохідку, місцеву жительку. Постраждала переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок автопригоди лучанка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Водій транспортного засобу – тверезий.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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