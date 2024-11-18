У Ковелі фірма «забулася» заплатити до бюджету 700 тисяч, - прокуратура

Прокурори наполягають на сплаті замовником будівництва у Ковелі майже 700 тисяч гривень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури містаПро це повідомила пресслужба обласної прокуратури.Ковельська окружна прокуратура звернулася до суду із позовом в інтересах Ковельської міської ради, аби стягнути до бюджету громади із замовника будівництва у Ковелі майже 700 тисяч гривень безпідставно збережених коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та інфляційних втрат і відсотків за борговим зобов’язанням внаслідок несвоєчасної сплати цих коштів.Прокурори встановили, що суб’єкт господарювання здійснив будівництво багатоквартирного будинку на вулиці Тараса Боровця у Ковелі, проте, всупереч вимогам закону, не сплатив кошти пайової участі до місцевого бюджету.При цьому міська рада самостійно не вживала заходів, у тому числі в судовому порядку, задля стягнення цих коштів.У суді прокурори вимагатимуть стягнення із суб’єкта господарювання коштів на розвиток інфраструктури міста.