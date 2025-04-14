Сумна звістка: загинув розвідник Дмитро Іванов із Луцька

У бою неподалік села Лисівка на Донеччині обірвалося життя військовослужбовцяз Луцька.Про це у телеграмі повідомив міський голова«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер обласного центру Волині.Лучанин Іванов Дмитро Васильович (23 жовтня 1980 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 1 розвідувального відділення 2 розвідувального взводу розвідувальної роти.Головний сержант Іванов Дмитро Васильович загинув 14.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лисівка Донецької області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.