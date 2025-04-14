Сумна звістка: загинув розвідник Дмитро Іванов із Луцька

Сумна звістка: загинув розвідник Дмитро Іванов із Луцька
У бою неподалік села Лисівка на Донеччині обірвалося життя військовослужбовця Дмитра Іванова з Луцька.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер обласного центру Волині.

Лучанин Іванов Дмитро Васильович (23 жовтня 1980 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 1 розвідувального відділення 2 розвідувального взводу розвідувальної роти.

Головний сержант Іванов Дмитро Васильович загинув 14.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лисівка Донецької області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сумна звістка: загинув розвідник Дмитро Іванов із Луцька
Сьогодні, 13:16
Північна Корея постачає росії мільйони снарядів для війни проти України, - Reuters
Сьогодні, 13:08
У Ковелі фірма «забулася» заплатити до бюджету 700 тисяч, - прокуратура
Сьогодні, 12:50
Як парктроніки здійснили революцію в автомобілебудуванні
Сьогодні, 12:46
Поліція завела кримінал на водія, який у Луцьку збив дівчину на переході
Сьогодні, 12:32
Схожі новини
Волиняни попрощалися із Героєм Володимиром Стасюком Волиняни попрощалися із Героєм Володимиром Стасюком
Сьогодні, 11:16
Просять нагородити волинянина, який поліг, врятувавши побратимів Просять нагородити волинянина, який поліг, врятувавши побратимів
15 квітня, 13:23
Волиняни віддали останню шану Герою Петру Костюку Волиняни віддали останню шану Герою Петру Костюку
15 квітня, 12:08
На Волині віддали останню шану майору Ігорю Подолянчуку На Волині віддали останню шану майору Ігорю Подолянчуку
14 квітня, 14:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сумна звістка: загинув розвідник Дмитро Іванов із Луцька
Сьогодні, 13:16
 0
Північна Корея постачає росії мільйони снарядів для війни проти України, - Reuters
Сьогодні, 13:08
 0
У Ковелі фірма «забулася» заплатити до бюджету 700 тисяч, - прокуратура
Сьогодні, 12:50
 0
Як парктроніки здійснили революцію в автомобілебудуванні
Сьогодні, 12:46
 0
Поліція завела кримінал на водія, який у Луцьку збив дівчину на переході
Сьогодні, 12:32
 0
Медіа
відео
1/8