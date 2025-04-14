Сумна звістка: загинув розвідник Дмитро Іванов із Луцька
Сьогодні, 13:16
У бою неподалік села Лисівка на Донеччині обірвалося життя військовослужбовця Дмитра Іванова з Луцька.
Про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер обласного центру Волині.
Лучанин Іванов Дмитро Васильович (23 жовтня 1980 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 1 розвідувального відділення 2 розвідувального взводу розвідувальної роти.
Головний сержант Іванов Дмитро Васильович загинув 14.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лисівка Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.
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Про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер обласного центру Волині.
Лучанин Іванов Дмитро Васильович (23 жовтня 1980 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 1 розвідувального відділення 2 розвідувального взводу розвідувальної роти.
Головний сержант Іванов Дмитро Васильович загинув 14.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лисівка Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.
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