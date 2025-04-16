Данських солдатів відправлять на навчання в Україну





Про це пише Петера Бойсена.



"Ми відправляємо туди кілька команд і побачимо, який досвід мають українці – з перших рук", - йдеться в повідомленні.



Бойсен повідомив, що Данія готується відправити до України кілька груп своїх військовослужбовців, які представлятимуть різні полки армії. Ці команди будуть неозброєними та матимуть на меті не бойову участь, а навчання й обмін досвідом.



Командувач Сухопутних військ Данії, який особисто спостерігав за тренуваннями розвідувального полку з використанням новітніх ударних безпілотників, заявив, що не пригадує подібної динаміки змін за понад чотири десятиліття своєї служби. Зокрема, мова йде про швидке впровадження дронів, подібних до тих, що масово застосовуються на фронті в Україні.



Інтенсивне оновлення підходів до ведення бою стало можливим завдяки двом нещодавнім поїздкам самого командувача до України. Після цих візитів у Збройних силах Данії розпочалася адаптація нових систем озброєння і тактик.



Як заявив Бойсен, щоб пришвидшити ці зміни, керівництво армії планує направити більше військових до українських навчальних центрів. Точна кількість навчальних курсів поки не визначена, але вже відомо, що вони триватимуть від одного до двох тижнів.



За словами командувача, участь у програмах братимуть як інструктори, так і звичайні солдати. Початок навчання може відбутися вже цього літа.



"Так, я був там (в Україні – ред.) кілька разів. Але ці солдати не їдуть туди, щоб брати активну участь у війні. Вони їдуть туди, щоб отримати певний досвід, і це на запрошення мого колеги, командувача української армії", – каже Бойсен.



При цьому російське посольство в Копенгагені обурене тим, що Збройні сили Данії планують відправити солдатів на тренувальний табір в Україні.



"Направлення данських військовослужбовців в Україну, в тому числі для вивчення бойового досвіду, втягує Данію все глибше і глибше в конфлікт в Україні та провокує його подальшу неконтрольовану ескалацію", – йдеться в письмовому коментарі посла Володимира Барбіна для TV 2.



Бойсен наголосив, що данські військові будуть дислоковані на безпечній відстані від лінії фронту – ймовірно, поблизу одного з навчальних центрів у західному регіоні України.



"Вони мають проходити навчання далеко від лінії фронту, наприклад, у Львові на Західній Україні. І якщо станеться ракетна атака, українці мають дійсно хороші системи попередження і хороші укриття. Я сам провів час в одному з них у Києві", – каже командувач.



Наприкінці березня з'явилась інформація про те, що Данія надасть 130 млн євро гарантій для своїх компаній, які готові інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс.



Нещодавно "коаліція дронів", до якої також входить і Данія, виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили Данії планують відправити своїх військових на навчання в Україну, щоб перейняти досвід ЗСУ, зокрема у протидії дронам, здобутий за три роки війни.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю TV 2 командувача сухопутними військами Данії генерал-майора"Ми відправляємо туди кілька команд і побачимо, який досвід мають українці – з перших рук", - йдеться в повідомленні.Бойсен повідомив, що Данія готується відправити до України кілька груп своїх військовослужбовців, які представлятимуть різні полки армії. Ці команди будуть неозброєними та матимуть на меті не бойову участь, а навчання й обмін досвідом.Командувач Сухопутних військ Данії, який особисто спостерігав за тренуваннями розвідувального полку з використанням новітніх ударних безпілотників, заявив, що не пригадує подібної динаміки змін за понад чотири десятиліття своєї служби. Зокрема, мова йде про швидке впровадження дронів, подібних до тих, що масово застосовуються на фронті в Україні.Інтенсивне оновлення підходів до ведення бою стало можливим завдяки двом нещодавнім поїздкам самого командувача до України. Після цих візитів у Збройних силах Данії розпочалася адаптація нових систем озброєння і тактик.Як заявив Бойсен, щоб пришвидшити ці зміни, керівництво армії планує направити більше військових до українських навчальних центрів. Точна кількість навчальних курсів поки не визначена, але вже відомо, що вони триватимуть від одного до двох тижнів.За словами командувача, участь у програмах братимуть як інструктори, так і звичайні солдати. Початок навчання може відбутися вже цього літа."Так, я був там (в Україні – ред.) кілька разів. Але ці солдати не їдуть туди, щоб брати активну участь у війні. Вони їдуть туди, щоб отримати певний досвід, і це на запрошення мого колеги, командувача української армії", – каже Бойсен.При цьому російське посольство в Копенгагені обурене тим, що Збройні сили Данії планують відправити солдатів на тренувальний табір в Україні."Направлення данських військовослужбовців в Україну, в тому числі для вивчення бойового досвіду, втягує Данію все глибше і глибше в конфлікт в Україні та провокує його подальшу неконтрольовану ескалацію", – йдеться в письмовому коментарі посла Володимира Барбіна для TV 2.Бойсен наголосив, що данські військові будуть дислоковані на безпечній відстані від лінії фронту – ймовірно, поблизу одного з навчальних центрів у західному регіоні України."Вони мають проходити навчання далеко від лінії фронту, наприклад, у Львові на Західній Україні. І якщо станеться ракетна атака, українці мають дійсно хороші системи попередження і хороші укриття. Я сам провів час в одному з них у Києві", – каже командувач.Наприкінці березня з'явилась інформація про те, що Данія надасть 130 млн євро гарантій для своїх компаній, які готові інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс.Нещодавно "коаліція дронів", до якої також входить і Данія, виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію