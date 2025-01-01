Родина три роки не знала про долю бійця з Волині, який загинув на «Азовсталі»
16 квітня, 14:31
Офіційно підтвердили загибель у бою за «Азовсталь» у Маріуполі прикордонника Сергія Дишка із волинського села Ветли.
Про це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
За словами Олега Куха, майже через три роки після загибелі вдалося ідентифікувати тіло нашого земляка — Дишка Сергія Степановича, 1999 року народження, жителя села Ветли.
Прикордонник, старший сержант, який до останнього залишався вірним присязі та своєму обов’язку. Сергій віддав життя за Україну 8 травня 2022 року під час виконання бойового завдання на території металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі.
«Це надзвичайно гірка звістка… Але водночас — можливість віддати Герою належну шану, попрощатися з гідністю, зберегти його ім’я у нашій пам’яті назавжди. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Сергія. Схиляю голову в скорботі разом з вами. Вічна пам’ять, слава і вдячність мужньому воїну. Низький уклін нашому Герою!» - зазначив Любешівський селищний голова.
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Про це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
За словами Олега Куха, майже через три роки після загибелі вдалося ідентифікувати тіло нашого земляка — Дишка Сергія Степановича, 1999 року народження, жителя села Ветли.
Прикордонник, старший сержант, який до останнього залишався вірним присязі та своєму обов’язку. Сергій віддав життя за Україну 8 травня 2022 року під час виконання бойового завдання на території металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі.
«Це надзвичайно гірка звістка… Але водночас — можливість віддати Герою належну шану, попрощатися з гідністю, зберегти його ім’я у нашій пам’яті назавжди. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Сергія. Схиляю голову в скорботі разом з вами. Вічна пам’ять, слава і вдячність мужньому воїну. Низький уклін нашому Герою!» - зазначив Любешівський селищний голова.
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