Родина три роки не знала про долю бійця з Волині, який загинув на «Азовсталі»

Родина три роки не знала про долю бійця з Волині, який загинув на «Азовсталі»
Офіційно підтвердили загибель у бою за «Азовсталь» у Маріуполі прикордонника Сергія Дишка із волинського села Ветли.

Про це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.

За словами Олега Куха, майже через три роки після загибелі вдалося ідентифікувати тіло нашого земляка — Дишка Сергія Степановича, 1999 року народження, жителя села Ветли.

Прикордонник, старший сержант, який до останнього залишався вірним присязі та своєму обов’язку. Сергій віддав життя за Україну 8 травня 2022 року під час виконання бойового завдання на території металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі.
Родина три роки не знала про долю бійця з Волині, який загинув на «Азовсталі»

«Це надзвичайно гірка звістка… Але водночас — можливість віддати Герою належну шану, попрощатися з гідністю, зберегти його ім’я у нашій пам’яті назавжди. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Сергія. Схиляю голову в скорботі разом з вами. Вічна пам’ять, слава і вдячність мужньому воїну. Низький уклін нашому Герою!» - зазначив Любешівський селищний голова.


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Теги: загиблі, війна
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