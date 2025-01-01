Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями

Луцька громада прощатиметься з ГероямитаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Завтра, 17 квітня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Мунтяну Максима Валерійовича.У цей же час, об 11.00, в церкві Святого Пантелеймона в селі Рованці відбудеться відспівування Іванова Дмитра Васильовича."Житель с.Тарасове Луцької міської територіальної громади Мунтяну Максим Валерійович (26.11.1991 року народження) помер 12 квітня цього року в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.Мечникова внаслідок поранення, яке отримав 22 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Камʼянське Запорізької області.Лучанин Іванов Дмитро Васильович (23.10.1980 року народження) загинув 14 квітня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лисівка Донецької області.Поховають Мунтяну Максима у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Іванова Дмитра - на кладовищі села Рованці", - йдеться в повідомленні.