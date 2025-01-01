Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями

Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
Луцька громада прощатиметься з Героями Максимом Мунтяну та Дмитром Івановим.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Завтра, 17 квітня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Мунтяну Максима Валерійовича.

У цей же час, об 11.00, в церкві Святого Пантелеймона в селі Рованці відбудеться відспівування Іванова Дмитра Васильовича.

"Житель с.Тарасове Луцької міської територіальної громади Мунтяну Максим Валерійович (26.11.1991 року народження) помер 12 квітня цього року в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.Мечникова внаслідок поранення, яке отримав 22 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Камʼянське Запорізької області.

Лучанин Іванов Дмитро Васильович (23.10.1980 року народження) загинув 14 квітня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лисівка Донецької області.

Поховають Мунтяну Максима у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Іванова Дмитра - на кладовищі села Рованці", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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