Показали тренування воїнів із волинської бригади ЗСУ
16 квітня, 13:42
У волинській 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого показали частину підготовки військовослужбовців.
Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
Психологічна смуга перешкод для князівського воїна — це не стільки про силу м’язів, скільки про силу духу. Це дорога через власні страхи, сумніви, біль і втому.
«Тут не видно ворога, але він є. Він всередині - у вигляді внутрішнього голосу, що шепоче: «Не витримаєш». І тут же — другий голос: «Ти вже витримав більше, ніж думав», - йдеться у повідомленні.
Тут тіло втомлюється швидко. Але дух — зміцнюється. Це місце, де загартовуються психологічна витривалість, стресостійкість, командна взаємодія та справжнє побратимство.
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Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
Психологічна смуга перешкод для князівського воїна — це не стільки про силу м’язів, скільки про силу духу. Це дорога через власні страхи, сумніви, біль і втому.
«Тут не видно ворога, але він є. Він всередині - у вигляді внутрішнього голосу, що шепоче: «Не витримаєш». І тут же — другий голос: «Ти вже витримав більше, ніж думав», - йдеться у повідомленні.
Тут тіло втомлюється швидко. Але дух — зміцнюється. Це місце, де загартовуються психологічна витривалість, стресостійкість, командна взаємодія та справжнє побратимство.
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