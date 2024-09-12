Показали тренування воїнів із волинської бригади ЗСУ

У волинській 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого показали частину підготовки військовослужбовців.Про це військова частина повідомила у фейсбуці.Психологічна смуга перешкод для князівського воїна — це не стільки про силу м’язів, скільки про силу духу. Це дорога через власні страхи, сумніви, біль і втому.«Тут не видно ворога, але він є. Він всередині - у вигляді внутрішнього голосу, що шепоче: «Не витримаєш». І тут же — другий голос: «Ти вже витримав більше, ніж думав», - йдеться у повідомленні.Тут тіло втомлюється швидко. Але дух — зміцнюється. Це місце, де загартовуються психологічна витривалість, стресостійкість, командна взаємодія та справжнє побратимство.