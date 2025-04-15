Північна Корея постачає росії мільйони снарядів для війни проти України, - Reuters

Північна Корея постачає росії мільйони снарядів для війни проти України, - Reuters
КНДР постачає Росії великі обсяги озброєння, подекуди відсоток північннокорейських боєприпасів для обстрілів українських позиції сягає 100%.

Про це йдеться в розслідуванні агенції Reuters у співпраці з Центром відкритих джерел (OSC), пише LB.ua.

За даними аналітиків, із вересня 2023 року по березень 2025 року чотири російські вантажні судна — «Ангара», «Марія», «Майя-1» та «Леді Р» — здійснили щонайменше 64 рейси з північнокорейського порту Раджин до російських портів Східний і Дунай. Загалом було перевезено близько 16 тисяч контейнерів, які містили мільйони артилерійських і мінометних снарядів.

Дані про постачання підтверджені супутниковими знімками, аналізом відео в соцмережах, а також звітами російської артилерії, перехопленими українською розвідкою.

За оцінками Головного управління розвідки МО України, від середини 2023 року Північна Корея передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів. Понад 75% з них — снаряди калібру 122 мм і 152 мм, які становлять основу артилерійського озброєння російських військ. Постачання мінометних боєприпасів також зафіксовані, але не враховані в загальну кількість.

Українська розвідка заявила, що без військової допомоги Північної Кореї інтенсивність російських обстрілів українських позицій знизилася б щонайменше вдвічі. КНДР забезпечує 50% від усіх снарядів, які використовуються армією РФ. У внутрішніх технічних звітах російського Міноборони йдеться, що в деяких підрозділах окупаційних військ від 75% до 100% артилерійських боєприпасів вироблені в КНДР.

Крім снарядів, Пхеньян також передав Москві далекобійну артилерію, системи залпового вогню та балістичні ракети. Це наймасштабніша пряма військова підтримка, яку Москва отримує на додаток до постачання іранських дронів та економічної допомоги від Китаю.

Усі чотири судна, що використовуються для транспортування північнокорейської зброї, перебувають під міжнародними санкціями.


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Теги: Росія, війна
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