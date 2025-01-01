Як парктроніки здійснили революцію в автомобілебудуванні

Як парктроніки здійснили революцію в автомобілебудуванні
Датчики паркування з’явилися досить давно, однак із самого початку їх встановлювали або на автівки преміум класу, або ж на вантажний та великогабаритний транспорт. З часом конструкція та функціональність ультразвукових датчиків значно поліпшилися, а їх собівартість навпаки зменшилася. Сьогодні купити парктронік для автомобіліста є цілком доступним, а його заміна здійснюється досить швидко за допомогою з’єднувальної фішки.

Мало хто замислюється над тим фактом, що парктроніки не лише підвищили рівень комфорту під час управління авто, а й здійснили певну революцію, створивши безпечні умови для керування.

Безпека для водія та інші переваги автомобіля з парктроніками


Поява перших датчиків паркування заклала основи для майбутнього автоматичного керування автомобілем. Система автопілота та автоматизоване паркування в сучасних машинах реалізовані багато в чому завдяки парктронікам, що інтегровані в більш складу комп’ютеризовану систему контролю.

Функція старих датчиків паркування, що працювали на ультразвуковій вібрації, обмежувалася лише звуковим сигналом про наближення бампера автомобіля до будь-якого об’єкту. Сучасні ж парктроніки передають дані на бортовий комп’ютер, на екрані можна побачити який саме датчик спрацював, точну відстань до об'єкта, також можливі підказки або аварійна зупинка транспортного засобу. Багато водіїв підтверджують, що робота парктроніка не раз врятувала їх від аварії. Отже, на першому місці стоїть безпека руху, але цим завданням не обмежується функціонал датчика паркування.

Які функції виконує сучасна система безпечного паркування:

  • Запобігання ДТП. Окрім комфортного паркування, наявність парктроніка може врятувати життя пішохода або зберегти автомобіль під час керування на дорозі;

  • Економія часу та комфорт. Досвідчений водій без проблем може здійснити якісне паркування, однак за допомогою датчика це можна зробити набагато легше, без поворотів голови та перевірки габаритів;

  • Екологія. Купити парктронік в деяких країнах рекомендують навіть з позицій захисту навколишнього середовища. Керування авто з датчиками дозволяє набагато швидше паркуватися, що заощаджує паливо та зменшує забруднення повітря.

    • Особливо виручають парктроніки в умовах великого міста, за допомогою сучасних датчиків можна безпечно займати навіть самі складні місця на парковках.
    Як парктроніки здійснили революцію в автомобілебудуванні

    Як здійснюється підбір та заміна датчиків паркування


    У більшості сучасних автомобілів датчики паркування закладені в базовій комплектації. А от питання купити парктронік виникає як правило коли виходять з ладу старі датчики. Як це зробити правильно та не помилитися у підборі сумісних деталей.

    Наведемо список рекомендованих дій щодо підбору та заміні парктроніків:

  • Перевірити всю систему паркування та визначити всі поламані датчики. Також слід переконатися, що причиною є саме непрацюючий датчик, а не електрична проводка, або бортовий комп’ютер;

  • Демонтувати старий датчик та зчитати номер запчастини. Це дозволить точно підібрати саме такий самий парктронік;

  • Зробити замовлення, купити парктронік один або комплектом. Переконатись, що нові датчики не відрізняються по формі та типу з’єднання;

  • Під'єднати датчики до клем без монтажу на бампер та перевірити їх справність.

    • Існує також більш легкий спосіб підбору парктроніків. Зробити це можна за допомогою VIN-коду вашого авто, якщо датчики входять в базову комплектацію. Купити парктроніки на будь-які моделі по номеру запчастини або ж індивідуальному коду авто можна в найбільшому в Україні інтернет-магазині автозапчастин та аксесуарів SENSOR.

    Останній спосіб збереже ваш час та витрачені ресурси, оскільки демонтаж та заміна будуть здійснюватися одночасно з паралельною перевіркою працездатності датчиків.



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    Теги: Парктронік, авто
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