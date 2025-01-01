Зароблені мільйони й ні копійки заощаджень: що задекларував скандальний ківерцівський мер Олександр Ковальчук

Олександр Ковальчук обіймає посаду міського голови Ківерців майже п’ять років. До цього був сільським головою у Тростянці. За мером тягнеться цілий шлейф зі скандальних історій.



У 2023 році він



Того ж року міська "швидка" придбала кросовер за понад мільйон гривень, який згодом, чомусь,



Окрему хвилю обурення викликало повідомлення про



Свою Ірину, доньку Поліну та пасинка Артема.



Доходи родини

За минулий рік Олександр Ковальчук задекларував 714 027 гривень заробітної плати. Це приблизно 59,5 тисячі гривень на місяць.



Його дружина Ірина займається підприємництвом і, згідно з декларацією, за рік отримала понад 2 мільйони гривень доходу.



Заощадження

Попри пристойні за середньостатистичними мірками заробітки, жодних коштів на рахунках у банках або в готівці Ковальчук не задекларував. У графі "грошові активи" та "банківські рахунки" стоїть прочерк.



Таким чином, родина, яка офіційно заробила понад 2,8 мільйона гривень за рік, не вказала жодних збережень.



Нерухомість

Згідно з декларацією, немає у подружжя й жодного нерухомого майна. Ні пан Олександр, ні його дружина офіційно не володіють ані квартирами, ані житловими будинками, ані навіть земельними ділянками. Таким чином, офіційно вся сім’я проживає без будь-якого власного або орендованого житла, що виглядає досить дивно на тлі доходів.



Кілька років тому видання "Сила правди" писало, що з



У 2023 році в мережі з’явилося фото будинку, де нібито проживає сім’я міського голови. Це приватний будинок у Ківерцях, збудований до того, як Ковальчук став мером. Проте в жодній декларації він, чомусь, так і не з’явився.



Будинок Ковальчука в Ківерцях за інформацією місцевих та активістів

Транспортні засоби

У власності Олександра Ковальчука значиться легковий автомобіль Dacia Logan 2007 року випуску, придбаний ще у далекому 2008 році. Його вартість на момент покупки становила 80 000 гривень.



Разом із цим, у 2023 році громадські активісти



Саме під час розслідування цієї історії медійники відкопали інформацію про неодноразове порушення мером правил дорожнього руху. Стало відомо щонайменше про два випадки, коли поліцейські ловили Ковальчука за водінням у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, як виявилося, він роками керував без посвідчення водія. Сума накладених на посадовця штрафів наблизилась до 75 тисяч гривень.



Згідно з декларацією, дружина мера володіє автомобілем Mercedes-Benz GLC 250 D 2016 року випуску, який з’явився в її власності у 2023 році. Скільки коштувало авто на момент купівлі – невідомо, у графі про ціну мер вказав "Член сім'ї не надав інформацію".



Автомобіль, який придбала поліклініка, а використовує міський голова Ківерців

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! обіймає посаду міського голови Ківерців майже п’ять років. До цього був сільським головою у Тростянці. За мером тягнеться цілий шлейф зі скандальних історій.У 2023 році він ініціював тендер на будівництво стадіону в Ківерцях вартістю 145 мільйонів гривень. Ідея викликала шквал критики — громадськість закликала спрямувати кошти на потреби армії.Того ж року міська "швидка" придбала кросовер за понад мільйон гривень, який згодом, чомусь, потрапив до користування міського голови . Саме тоді з’ясувалося, що посадовець неодноразово притягувався до відповідальності за порушення ПДР, зокрема, за п’яне водіння.Окрему хвилю обурення викликало повідомлення про власну бронетехніку, яку мер зберігав на території комунального підприємства замість того, аби використовувати для потреб армії.Свою декларацію за минулий рік 41-річний Олександр Ковальчук подав 3 березня. У ній мер згадує дружину, донькута пасинкаЗа минулий рік Олександр Ковальчук задекларував 714 027 гривень заробітної плати. Це приблизно 59,5 тисячі гривень на місяць.Його дружина Ірина займається підприємництвом і, згідно з декларацією, за рік отримала понад 2 мільйони гривень доходу.Попри пристойні за середньостатистичними мірками заробітки, жодних коштів на рахунках у банках або в готівці Ковальчук не задекларував. У графі "грошові активи" та "банківські рахунки" стоїть прочерк.Таким чином, родина, яка офіційно заробила понад 2,8 мільйона гривень за рік, не вказала жодних збережень.Згідно з декларацією, немає у подружжя й жодного нерухомого майна. Ні пан Олександр, ні його дружина офіційно не володіють ані квартирами, ані житловими будинками, ані навіть земельними ділянками. Таким чином, офіційно вся сім’я проживає без будь-якого власного або орендованого житла, що виглядає досить дивно на тлі доходів.Кілька років тому видання "Сила правди" писало, що з ареєстрований Олександр Ковальчук в Тростянці . Тоді у коментарі журналістам він зазначив, що це – будинок його матері, а він лише проживає у ньому. Медійники поцікавилися, чому ж він не вніс у декларацію житло, яким користується, адже це – вимога закону. "Не знав, дякую за пораду", – відповів тоді міський голова. Але, вочевидь, висновків він так не зробив, бо ж і цього року не зазначав у декларації, де мешкає разом із родиною.У 2023 році в мережі з’явилося фото будинку, де нібито проживає сім’я міського голови. Це приватний будинок у Ківерцях, збудований до того, як Ковальчук став мером. Проте в жодній декларації він, чомусь, так і не з’явився.У власності Олександра Ковальчука значиться легковий автомобіль Dacia Logan 2007 року випуску, придбаний ще у далекому 2008 році. Його вартість на момент покупки становила 80 000 гривень.Разом із цим, у 2023 році громадські активісти зафіксували мера за кермом автомобіля Renault Koleos 2022 року , який напередодні було придбано для "ківерцівської швидкої" за понад 1,2 мільйона гривень. Офіційно автомобіль було закуплено для надання медичної допомоги мешканцям громади та ВПО, проте виявилось, що користується ним очільник громади.Саме під час розслідування цієї історії медійники відкопали інформацію про неодноразове порушення мером правил дорожнього руху. Стало відомо щонайменше про два випадки, коли поліцейські ловили Ковальчука за водінням у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, як виявилося, він роками керував без посвідчення водія. Сума накладених на посадовця штрафів наблизилась до 75 тисяч гривень.Згідно з декларацією, дружина мера володіє автомобілем Mercedes-Benz GLC 250 D 2016 року випуску, який з’явився в її власності у 2023 році. Скільки коштувало авто на момент купівлі – невідомо, у графі про ціну мер вказав "Член сім'ї не надав інформацію".

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