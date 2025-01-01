Волиняни попрощалися із Героєм Володимиром Стасюком

Волиняни попрощалися із Героєм Володимиром Стасюком
У вівторок, 15 квітня, в селі Дерно Луцького району звершили чин похорону воїна Володимира Стасюка.

Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ.

Відомо, що життя Героя обірвалось під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Донецької області.

Воїн відбивав штурм російських загарбників і отримав смертельне уламкове поранення. Володимиру Стасюку навіки 32.

«Вічна пам’ять Герою… Нехай Господь упокоїть Його душу в оселях праведних», - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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