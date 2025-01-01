16 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 16 квітня, святкують день народження громадська діячка Тетяна Дружинович, екс-депутат Луцької міської ради Юрій Вега та колишній футболіст "Волині" Ярослав Кінаш.
Також день народження 16 квітня у прес-офіцера 100-ї Волинської бригади територіальної оборони Сергія Хомінського, журналістів Вікторії Чубарко та Вікторії Зилінської.
Окрім того, сьогодні особисте свято у в.о. керівника Першого територіального медичного об'єднання міста Львова Олега Самчука.
Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинникам цього дня – Леоніду, Михайлу, Павлу, Ніці, Василині, Галині, Ірині, – бажаємо радості від життя та любові.
16 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день голосу. Свято було створене, щоб підкреслити безцінне значення голосу в житті людини, привернути увагу до тих проблем, які пов'язані зі здоров'ям. Варто зазначити, що сила впливу голову дуже велика. Навіть саме слово "голос" має кілька значень. Ми часто можемо почути про такі поняття, як "голос душі" чи "голос совісті".
Починається голос в легенях, які під час видиху створюють потік повітря в трахеї і гортані. В гортані розташовані голосові зв'язки, які прикріплені до найбільшого гортанного хряща (кадик). Коли між ними проходить повітря, вони вібруюють, чим створюється звук. Його частота залежить від сили вібрації.
Також 16 квітня День обізнаності про стрес. Варто зазначити, що стресовий стан негативно позначається на загальному здоров'ї людини. Майже всі хвороби викликані стресом. Психологічна напруженість, звичайно, потрібна нашому організму, щоб мозок працював якісно, але лише в малих дозах. Якщо ж стрес людина відчуває постійно, то стан її здоров'я значно погіршується, а життя стає важким.
А ще 16 квітня святкують День Чарлі Чапліна. Саме цього дня 1889 року народився легендарний актор чорно-білого кіно, режисер Чарлі Чаплін. Його всі вважають зворушливим митцем, який талановито володів акторською грою, не вживаючи водночас слів. Чапліна заносять до переліку найуспішніших коміків, адже він умів успішно комбінувати гумор та трагізм.
16 квітня Всесвітній день крапки з комою. Подія була започаткована Емі Блеуел 2016 року, після того як її батько вкоротив собі віку. Тому дівчина вирішила створити особливий проєкт "Крапка з комою", який допомагає людям запобігти суїциду в складних життєвих ситуаціях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також день народження 16 квітня у прес-офіцера 100-ї Волинської бригади територіальної оборони Сергія Хомінського, журналістів Вікторії Чубарко та Вікторії Зилінської.
Окрім того, сьогодні особисте свято у в.о. керівника Першого територіального медичного об'єднання міста Львова Олега Самчука.
Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинникам цього дня – Леоніду, Михайлу, Павлу, Ніці, Василині, Галині, Ірині, – бажаємо радості від життя та любові.
16 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день голосу. Свято було створене, щоб підкреслити безцінне значення голосу в житті людини, привернути увагу до тих проблем, які пов'язані зі здоров'ям. Варто зазначити, що сила впливу голову дуже велика. Навіть саме слово "голос" має кілька значень. Ми часто можемо почути про такі поняття, як "голос душі" чи "голос совісті".
Починається голос в легенях, які під час видиху створюють потік повітря в трахеї і гортані. В гортані розташовані голосові зв'язки, які прикріплені до найбільшого гортанного хряща (кадик). Коли між ними проходить повітря, вони вібруюють, чим створюється звук. Його частота залежить від сили вібрації.
Також 16 квітня День обізнаності про стрес. Варто зазначити, що стресовий стан негативно позначається на загальному здоров'ї людини. Майже всі хвороби викликані стресом. Психологічна напруженість, звичайно, потрібна нашому організму, щоб мозок працював якісно, але лише в малих дозах. Якщо ж стрес людина відчуває постійно, то стан її здоров'я значно погіршується, а життя стає важким.
А ще 16 квітня святкують День Чарлі Чапліна. Саме цього дня 1889 року народився легендарний актор чорно-білого кіно, режисер Чарлі Чаплін. Його всі вважають зворушливим митцем, який талановито володів акторською грою, не вживаючи водночас слів. Чапліна заносять до переліку найуспішніших коміків, адже він умів успішно комбінувати гумор та трагізм.
16 квітня Всесвітній день крапки з комою. Подія була започаткована Емі Блеуел 2016 року, після того як її батько вкоротив собі віку. Тому дівчина вирішила створити особливий проєкт "Крапка з комою", який допомагає людям запобігти суїциду в складних життєвих ситуаціях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 16 квітня 2025 року: прогноз
Сьогодні, 01:30
16 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку підняли ціни на екскурсії містом
15 квітня, 23:19
Волинянина засудили за систематичне переправляння ухилянтів за кордон через Львівщину
15 квітня, 22:43
Канікули у луцьких школах стартують 1 червня
15 квітня, 22:12