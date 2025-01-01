16 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 16 квітня, святкують день народження громадська діячка, екс-депутат Луцької міської радита колишній футболіст "Волині"Також день народження 16 квітня у прес-офіцера 100-ї Волинської бригади територіальної оборони, журналістівтаОкрім того, сьогодні особисте свято у в.о. керівника Першого територіального медичного об'єднання міста ЛьвоваВітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття й достатку.Іменинникам цього дня – Леоніду, Михайлу, Павлу, Ніці, Василині, Галині, Ірині, – бажаємо радості від життя та любові.16 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день голосу. Свято було створене, щоб підкреслити безцінне значення голосу в житті людини, привернути увагу до тих проблем, які пов'язані зі здоров'ям. Варто зазначити, що сила впливу голову дуже велика. Навіть саме слово "голос" має кілька значень. Ми часто можемо почути про такі поняття, як "голос душі" чи "голос совісті".Починається голос в легенях, які під час видиху створюють потік повітря в трахеї і гортані. В гортані розташовані голосові зв'язки, які прикріплені до найбільшого гортанного хряща (кадик). Коли між ними проходить повітря, вони вібруюють, чим створюється звук. Його частота залежить від сили вібрації.Також 16 квітня День обізнаності про стрес. Варто зазначити, що стресовий стан негативно позначається на загальному здоров'ї людини. Майже всі хвороби викликані стресом. Психологічна напруженість, звичайно, потрібна нашому організму, щоб мозок працював якісно, але лише в малих дозах. Якщо ж стрес людина відчуває постійно, то стан її здоров'я значно погіршується, а життя стає важким.А ще 16 квітня святкують День Чарлі Чапліна. Саме цього дня 1889 року народився легендарний актор чорно-білого кіно, режисер Чарлі Чаплін. Його всі вважають зворушливим митцем, який талановито володів акторською грою, не вживаючи водночас слів. Чапліна заносять до переліку найуспішніших коміків, адже він умів успішно комбінувати гумор та трагізм.16 квітня Всесвітній день крапки з комою. Подія була започаткована Емі Блеуел 2016 року, після того як її батько вкоротив собі віку. Тому дівчина вирішила створити особливий проєкт "Крапка з комою", який допомагає людям запобігти суїциду в складних життєвих ситуаціях.