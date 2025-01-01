Волинянина засудили за систематичне переправляння ухилянтів за кордон через Львівщину

Андрія Ф. у незаконному переправлянні осіб через державний кордон, а також у торгівлі людьми. Обвинувачений організував пʼять незаконних переправ та фіктивний шлюб, щоб допомогти ухилянтам потрапити до Польщі через кордон на Львівщині.



Про це йдеться у вироку, який оприлюднили 14 квітня в Єдиному державному реєстрі, про це інфрормує



Слідство протягом 2022-2024 років зафіксувало пʼять випадків незаконної переправи Андрієм Ф. чоловіків мобілізаційного віку. Обвинувачений діяв за попередньою змовою з невстановленими особами. Переправник вносив дані ухилянтів у систему “Шлях”, як нібито водіїв міжнародних пасажирських перевезень. У двох випадках ухилянтів реєстрували на ТзОВ “Стар Транс Лтд”, а ще трьох призовників на ТзОВ “Граф Авто-Транс”. Надалі Андрій Ф. разом клієнтами мікроавтобусом перетинав українсько-польський кордон через пункт пропуску “Угринів — Долгобичів”, що на Львівщині, а потім повертався на автомобілі в Україну.



До слова, за даними аналітичного порталу YouControl, ТзОВ “Стар Транс Лтд” засноване два з половиною роки тому. Основним видом діяльності підприємства зазначено “інший пасажирський наземний транспорт”. Власником фірми є Віталій Данилюк.



Також за даними аналітичного порталу YouControl, ТзОВ “Граф Авто-Транс” засновне два з половиною роки тому. Основний вид діяльності компанії — “інший пасажирський наземний транспорт”. Власником фірми є Вадим Ліпич.



Крім того, у вироку зазначили, що Андрій Ф. сприяв в укладанні фіктивного шлюбу між ухилянтом та жінкою з інвалідністю. Відтак у лютому 2024 року він запропонував жінці за 500 доларів, закордонний паспорт та нову вставну щелепу вийти заміж за клієнта, щоб він міг безперешкодно перетнути кордон, як провідник людини з інвалідністю. До того ж організатор фіктивного весілля виставив клієнту цінник у 12 тис. доларів за незаконну оборудку.



“Жінка, яка експлуатувалась та була втягнута у злочинну діяльність, та клієнт перебуваючи в приміщенні Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області, на підставі наданих останніми даних отримали свідоцтво про шлюб між ними”, — йдеться у вироку.



Прокуратура, підсудний та адвокат уклали угоду про повне визнання винуватості і її затвердив суд. Відтак Андрія Ф. визнали винним за трьома статтями кримінального кодексу та призначили пʼять років пробаційного нагляду. Вирок можна оскаржити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ратнівський суд Волинської області визнав винниму незаконному переправлянні осіб через державний кордон, а також у торгівлі людьми. Обвинувачений організував пʼять незаконних переправ та фіктивний шлюб, щоб допомогти ухилянтам потрапити до Польщі через кордон на Львівщині.Про це йдеться у вироку, який оприлюднили 14 квітня в Єдиному державному реєстрі, про це інфрормує Львів. Медіа Слідство протягом 2022-2024 років зафіксувало пʼять випадків незаконної переправи Андрієм Ф. чоловіків мобілізаційного віку. Обвинувачений діяв за попередньою змовою з невстановленими особами. Переправник вносив дані ухилянтів у систему “Шлях”, як нібито водіїв міжнародних пасажирських перевезень. У двох випадках ухилянтів реєстрували на ТзОВ “Стар Транс Лтд”, а ще трьох призовників на ТзОВ “Граф Авто-Транс”. Надалі Андрій Ф. разом клієнтами мікроавтобусом перетинав українсько-польський кордон через пункт пропуску “Угринів — Долгобичів”, що на Львівщині, а потім повертався на автомобілі в Україну.До слова, за даними аналітичного порталу YouControl, ТзОВ “Стар Транс Лтд” засноване два з половиною роки тому. Основним видом діяльності підприємства зазначено “інший пасажирський наземний транспорт”. Власником фірми є Віталій Данилюк.Також за даними аналітичного порталу YouControl, ТзОВ “Граф Авто-Транс” засновне два з половиною роки тому. Основний вид діяльності компанії — “інший пасажирський наземний транспорт”. Власником фірми є Вадим Ліпич.Крім того, у вироку зазначили, що Андрій Ф. сприяв в укладанні фіктивного шлюбу між ухилянтом та жінкою з інвалідністю. Відтак у лютому 2024 року він запропонував жінці за 500 доларів, закордонний паспорт та нову вставну щелепу вийти заміж за клієнта, щоб він міг безперешкодно перетнути кордон, як провідник людини з інвалідністю. До того ж організатор фіктивного весілля виставив клієнту цінник у 12 тис. доларів за незаконну оборудку.“Жінка, яка експлуатувалась та була втягнута у злочинну діяльність, та клієнт перебуваючи в приміщенні Володимирського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області, на підставі наданих останніми даних отримали свідоцтво про шлюб між ними”, — йдеться у вироку.Прокуратура, підсудний та адвокат уклали угоду про повне визнання винуватості і її затвердив суд. Відтак Андрія Ф. визнали винним за трьома статтями кримінального кодексу та призначили пʼять років пробаційного нагляду. Вирок можна оскаржити.

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