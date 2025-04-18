У Страсну п'ятницю в центрі Луцька перекриють вулиці





Про це йдеться в одному з розпоряджень Луцького міського голови, передає



Так, у п'ятницю, 18 квітня, з 11:00 тимчасово призупинять рух транспорту за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, вулиця Градний Узвіз.



Департаменту житлово-комунального господарства до 18.04.2025 доручили провести прибирання вулиці Лесі Українки, а відділу транспорту довести розпорядження до відома підприємств та підприємців – перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку зі зверненням управління Волинської єпархії Православної Церкви України щодо проведення Страждального хресного ходу 18 квітня 2025 року, у Луцьку перекриють рух кількома вулицями.Про це йдеться в одному з розпоряджень Луцького міського голови, передає "Конкурент" Так, у п'ятницю, 18 квітня, з 11:00 тимчасово призупинять рух транспорту за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, вулиця Градний Узвіз.Департаменту житлово-комунального господарства до 18.04.2025 доручили провести прибирання вулиці Лесі Українки, а відділу транспорту довести розпорядження до відома підприємств та підприємців – перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів.

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