У Страсну п'ятницю в центрі Луцька перекриють вулиці

У Страсну п'ятницю в центрі Луцька перекриють вулиці
У зв'язку зі зверненням управління Волинської єпархії Православної Церкви України щодо проведення Страждального хресного ходу 18 квітня 2025 року, у Луцьку перекриють рух кількома вулицями.

Про це йдеться в одному з розпоряджень Луцького міського голови, передає "Конкурент".

Так, у п'ятницю, 18 квітня, з 11:00 тимчасово призупинять рух транспорту за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, вулиця Градний Узвіз.

Департаменту житлово-комунального господарства до 18.04.2025 доручили провести прибирання вулиці Лесі Українки, а відділу транспорту довести розпорядження до відома підприємств та підприємців – перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів.

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Теги: перекриття рух, Луцьк
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