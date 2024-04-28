Великдень 2025: чи скоротять комендантську годину на Волині

У 2025 році християни східного та західного обрядів відзначають Воскресіння Христове 20 квітня. У Великодню ніч, із 19 на 20 квітня, на Волині не планують змінювати тривалість комендантської години.Про це 15 квітня повідомив начальник обласної військової адміністраціїЯк і торік, комендантська година на Великдень триватиме з 00:00 до 05:00. У цей час віряни можуть слухати службу у храмі, але перебувати на вулиці чи в іншому громадському місці вночі, як і раніше, заборонено."Комендантська година у Великодню ніч не буде змінена. На жаль, ми вже не вперше зустрічаємо Великдень у час війни. Але також ми вже маємо досвід відзначення свята попередніх років. Впевнений, і цього року всі охочі зможуть відвідати храм, освятити кошик і побути з рідними", — зазначив посадовець.