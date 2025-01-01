Приходьте слухати серцем: чим дивуватимуть на сцені Волинського драмтеатру у травні

Приходьте слухати серцем: чим дивуватимуть на сцені Волинського драмтеатру у травні
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концерту, що відбудуться у травні.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«У травні сцена промовлятиме емоціями – приходьте слухати серцем», – йдеться у повідомленні.

Артисти запрошують глядачів на оперету, концерт, рапсодію, комедії, драми, трилери, а найменших глядачів – на казкові історії.

На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.

Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щосуботи та щонеділі о 12:00.

Театр в укритті чекатиме на глядачів на абсурдну трагікомедію «Кароль» о 18.00.
Приходьте слухати серцем: чим дивуватимуть на сцені Волинського драмтеатру у травні

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Теги: Луцьк, театр, вистави
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