У ЗСУ змінили програму підготовки військових: кого це стосується

У Збройних Силах України оновлено програму базової загальної військової підготовки. Нововведення торкнуться частини бійців.Про це повідомляє у фейсбуці Генштаб ЗСУ.У Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.Відповідне рішення ухвалено Головнокомандувачем Збройних Сил України.Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);зниження рівня фізичних навантажень;формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.Ідеться саме про колишню категорію «обмежено придатних», які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії.Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців, а також доукомплектування підрозділів забезпечення.