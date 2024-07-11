У ЗСУ змінили програму підготовки військових: кого це стосується

У ЗСУ змінили програму підготовки військових: кого це стосується
У Збройних Силах України оновлено програму базової загальної військової підготовки. Нововведення торкнуться частини бійців.

Про це повідомляє у фейсбуці Генштаб ЗСУ.

У Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Відповідне рішення ухвалено Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
зниження рівня фізичних навантажень;
формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

Ідеться саме про колишню категорію «обмежено придатних», які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії.

Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців, а також доукомплектування підрозділів забезпечення.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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