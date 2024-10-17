Запроторили за ґрати членів волинської наркобанди

Трьом членам злочинної групи, яка на Волині, суд обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою.Таке рішення за клопотанням слідчого ухвалив Луцький міськрайоний суд Волинської області, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Нагадаємо, напередодні поліцейські припинили злочинну діяльність групи осіб, які, організувавшись, виготовляли та збували мешканцям області психотропну речовину – «амфетамін».Троє чоловіків, обоє 1990 та один 1985 років народження, організували в Луцьку цілу лабораторію – місце для виготовлення «амфетаміну».Під час санкціонованих обшуків за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів та інших причетних до незаконної діяльності осіб, слідчі виявили та вилучили майже пів кілограма «амфетаміну», зіп-пакети, прилади для виготовлення психотропів, грошові кошти, електронні ваги, а також гранату. Все це підтверджує злочинну діяльність фігурантів.Усіх трьох затримали в порядку ст. 208 КПК України.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі слідчого управління ГУНП оголосили їм про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ.Луцький міськрайоний суд Волинської області, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваним запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Досудове розслідування триває.