Помер Папа Римський
Сьогодні, 11:07
Папа Римський Франциск помер. Він пішов із життя у віці 88 років.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта", - йдеться в повідомленні.
Він був 66-м Папою Римським і обіймав престол з 13 березня 2013 року після зречення свого попередника, Бенедикта XVI.
Хорхе Маріо Бергольйо став першим Папою з Латинської Америки, першим єзуїтом на цьому престолі та першим Папою, який обрав ім’я Франциск на честь святого Франциска Ассізького.Він народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі, Аргентина, у родині італійських іммігрантів. Вивчав хімію, але згодом вирішив стати священником.
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Про це повідомляє Укрінформ.
"Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта", - йдеться в повідомленні.
Він був 66-м Папою Римським і обіймав престол з 13 березня 2013 року після зречення свого попередника, Бенедикта XVI.
Хорхе Маріо Бергольйо став першим Папою з Латинської Америки, першим єзуїтом на цьому престолі та першим Папою, який обрав ім’я Франциск на честь святого Франциска Ассізького.Він народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі, Аргентина, у родині італійських іммігрантів. Вивчав хімію, але згодом вирішив стати священником.
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