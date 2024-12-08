Помер Папа Римський

Франциск помер. Він пішов із життя у віці 88 років.



Про це повідомляє



"Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта", - йдеться в повідомленні.



Він був 66-м Папою Римським і обіймав престол з 13 березня 2013 року після зречення свого попередника, Бенедикта XVI.



Хорхе Маріо Бергольйо став першим Папою з Латинської Америки, першим єзуїтом на цьому престолі та першим Папою, який обрав ім’я Франциск на честь святого Франциска Ассізького.Він народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі, Аргентина, у родині італійських іммігрантів. Вивчав хімію, але згодом вирішив стати священником.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Папа Римськийпомер. Віну віці 88 років.Про це повідомляє Укрінформ "Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта", - йдеться в повідомленні.Він був 66-м Папою Римським і обіймав престол з 13 березня 2013 року після зречення свого попередника,став першим Папою з Латинської Америки, першим єзуїтом на цьому престолі та першим Папою, який обрав ім’я Франциск на честь святого Франциска Ассізького.Він народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі, Аргентина, у родині італійських іммігрантів. Вивчав хімію, але згодом вирішив стати священником.

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