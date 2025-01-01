Готувала масштабну диверсію: СБУ затримала зрадницю на Чернігівщині

Працівники СБУ, яка встановлювала «відеопастки», щоб коригувати удари рф по ешелонах ЗСУ на Чернігівщині.Про це у телеграмі повідомила СБУ.Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) «перерізати» залізничну логістику Сил оборони на півночі України.За результатами спецоперації на Чернігівщині затримано агентку рф, яка коригувала повітряні удари агресора по об’єктах Укрзалізниці.Під «прицілом» ворога були вузлові станції з транзитними потягами та ешелонами, які, на думку окупантів, перевозять на фронт військову техніку та боєприпаси ЗСУ.Щоб скоригувати вогневе ураження, агентка мала встановити біля місцевого залізничного перегону замасковану відеокамеру з павербанком та онлайн-трансляцією для російського гру.За допомогою «відеопастки» ворог планував відслідкувати прибуття вантажного ешелону до логістичної бази Укрзалізниці, щоб вдарити по ньому з повітря.Щоб обстріл був успішним та «пройшов повз» українську ППО, окупанти доручили своїй поплічниці виявити також пункти бойового чергування радіолокаційних станцій.Військові контррозвідники СБУ зірвали ворожі наміри. Після покрокового документування злочинів агентки її затримали «на гарячому», коли вона встановлювала відеокамеру біля об’єкта Укрзалізниці.Додатково під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон та ноутбук, які фігурантка використовувала для контактів з російським гру.За даними слідства, затриманою є 29-річна місцева безробітна, яка шукала «легкі гроші» на Телеграм-каналах, де згодом потрапила до уваги воєнної розвідки рф.Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Спецоперацію проводили спільно зі слідчими СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.