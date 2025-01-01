На Волині у ДТП загинув 22-річний мотоцикліст

На Волині у ДТП загинув 22-річний мотоцикліст
У Камінь-Каширському районі внаслідок ДТП загинув мотоцикліст.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 20 квітня, на лісовій дорозі поблизу села Фаринки.

23-річний житель району, керуючи автомобілем  Ford Ranger у стані сп’яніння, зіткнувся із 22-річним мотоциклістом, який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок автопригоди водій двоколісного загинув на місці.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.



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Теги: Волинь, ДТП, поліція, мотоцикліст
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