На Волині у ДТП загинув 22-річний мотоцикліст





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 20 квітня, на лісовій дорозі поблизу села Фаринки.



23-річний житель району, керуючи автомобілем Ford Ranger у стані сп’яніння, зіткнувся із 22-річним мотоциклістом, який рухався у зустрічному напрямку.



Внаслідок автопригоди водій двоколісного загинув на місці.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.



Триває досудове розслідування.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі внаслідок ДТП загинув мотоцикліст.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 20 квітня, на лісовій дорозі поблизу села Фаринки.23-річний житель району, керуючи автомобілем Ford Ranger у стані сп’яніння, зіткнувся із 22-річним мотоциклістом, який рухався у зустрічному напрямку.Внаслідок автопригоди водій двоколісного загинув на місці.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.Триває досудове розслідування.

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