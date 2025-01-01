На Волині у ДТП загинув 22-річний мотоцикліст
Сьогодні, 10:23
У Камінь-Каширському районі внаслідок ДТП загинув мотоцикліст.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 20 квітня, на лісовій дорозі поблизу села Фаринки.
23-річний житель району, керуючи автомобілем Ford Ranger у стані сп’яніння, зіткнувся із 22-річним мотоциклістом, який рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок автопригоди водій двоколісного загинув на місці.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 20 квітня, на лісовій дорозі поблизу села Фаринки.
23-річний житель району, керуючи автомобілем Ford Ranger у стані сп’яніння, зіткнувся із 22-річним мотоциклістом, який рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок автопригоди водій двоколісного загинув на місці.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
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