На Волині чоловік під час конфлікту вдарив ножем свого вітчима
Сьогодні, 10:29
На Ковельщині чоловік завдав ножових поранень своєму вітчиму.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 20 квітня, близько 18 години до поліції надійшла інформація про те, що у селі Межисить Ковельського району між двома місцевими жителями, під час розпивання алкогольних напоїв виник конфлікт, який завершився різаниною.
На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група. Під час зʼясування обставин події поліцейські встановили, що 28-річний чоловік під час сварки наніс декілька ударів кухонним ножем своєму 39-річному вітчиму.
Потерпілого з множинними ранами ушпиталили для надання невідкладної медичної допомоги.
Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Нападнику загрожує до 8 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 20 квітня, близько 18 години до поліції надійшла інформація про те, що у селі Межисить Ковельського району між двома місцевими жителями, під час розпивання алкогольних напоїв виник конфлікт, який завершився різаниною.
На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група. Під час зʼясування обставин події поліцейські встановили, що 28-річний чоловік під час сварки наніс декілька ударів кухонним ножем своєму 39-річному вітчиму.
Потерпілого з множинними ранами ушпиталили для надання невідкладної медичної допомоги.
Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Нападнику загрожує до 8 років позбавлення волі.
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