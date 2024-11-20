На Волині чоловік під час конфлікту вдарив ножем свого вітчима

На Волині чоловік під час конфлікту вдарив ножем свого вітчима
На Ковельщині чоловік завдав ножових поранень своєму вітчиму.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 20 квітня, близько 18 години до поліції надійшла інформація про те, що у селі Межисить Ковельського району між двома місцевими жителями, під час розпивання алкогольних напоїв виник конфлікт, який завершився різаниною.

На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група. Під час зʼясування обставин події поліцейські встановили, що 28-річний чоловік під час сварки наніс декілька ударів кухонним ножем своєму 39-річному вітчиму.

Потерпілого з множинними ранами ушпиталили для надання невідкладної медичної допомоги.

Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Нападнику загрожує до 8 років позбавлення волі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, вітчим, ніж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер Папа Римський
Сьогодні, 11:07
Готувала масштабну диверсію: СБУ затримала зрадницю на Чернігівщині
Сьогодні, 10:33
На Волині чоловік під час конфлікту вдарив ножем свого вітчима
Сьогодні, 10:29
На Волині у ДТП загинув 22-річний мотоцикліст
Сьогодні, 10:23
У Луцьку протестують проти перейменування вулиці на честь полеглого Героя
Сьогодні, 10:12
Схожі новини
Волинянин через ревнощі вдарив ножем знайомого: постраждалий - у реанімації Волинянин через ревнощі вдарив ножем знайомого: постраждалий - у реанімації
20 листопада, 2024, 11:52
51-річний волинянин вдарив ножем чоловіка, а потім порізав і себе: обох госпіталізували 51-річний волинянин вдарив ножем чоловіка, а потім порізав і себе: обох госпіталізували
22 березня, 2024, 10:30
Волинянин отримав понад вісім років тюрми за вбивство знайомого Волинянин отримав понад вісім років тюрми за вбивство знайомого
03 січня, 2023, 12:10
Волинянин вдарив ножем у груди товариша по чарці Волинянин вдарив ножем у груди товариша по чарці
22 червня, 2022, 12:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Запроторили за ґрати членів волинської наркобанди
Сьогодні, 11:25
 0
Після «Великоднього перемир'я» росіяни вдарили по Україні майже сотнею дронів і ракетами
Сьогодні, 11:08
 0
Помер Папа Римський
Сьогодні, 11:07
 0
Готувала масштабну диверсію: СБУ затримала зрадницю на Чернігівщині
Сьогодні, 10:33
 0
На Волині чоловік під час конфлікту вдарив ножем свого вітчима
Сьогодні, 10:29
 0
Медіа
відео
1/8