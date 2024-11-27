У Луцьку протестують проти перейменування вулиці на честь полеглого Героя

перейменування вулиці Світлої на честь загиблого військового, Героя України Тараса Чайки, який є уродженцем села Сокіл Луцького району.



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Мешканка одного з будинків на вулиці Світлій Людмила Бондаревська розповіла: люди отримали комунальні платіжки й зауважили, що їхню вулицю перейменували.



Позиція мешканців вулиці Світлої: люди зібрали підписи проти нової назви



Про наміри перейменувати вулицю Людмила Бондаревська, яке проживає на Світлій майже 40 років, дізналася з медіа. З її слів, мешканці будинку зібрали 127 підписів проти перейменування.



"Ми були вражені! У нас в будинку є загиблий Форманюк Віталій. Всі загиблі є герої і їх ми повинні шанувати. Ми написали звернення, відправили голові міської ради, потім на департамент архітектури і містобудування і у всі фракції", — сказала лучанка.



Мешканка одного з будинків на Світлій, мама полеглого військовослужбовця Віталія Форманюка Раїса Форманюк розповіла: її син загинув в бою за Україну на Донеччину в липні 2022 року. Жінка проти перейменування вулиці.



"Як загинув — було йому 42 роки. Пішов на війну відразу, а перед тим він був в АТО 4 рази. І як я маю ходити по тій вулиці? Та хай буде краще Світла", — зазначила лучанка.



Просить залишити стару назву житель вулиці Світла, а нині військовослужбовець Олексій Хабаров. З його слів, на цій вулиці проживають військовослужбовців, які нині боронять країну.



"Шанувати загиблих – це обов’язок суспільства, але хто дав право визначати, що цей більший герой, а той менший. То може треба якось схаменутися. Я розумію, що це біль і горе, але горе у всіх. На нашій вулиці є хлопці, які на жаль загиблі, є безвісти зниклі", — сказав чоловік.



Вулиці Світлій у Луцьку понад сотня років, і її назва з роками змінювалася, розповів краєзнавець Олександр Котис. Він зазначив: історично вулиця називалася Світна, і можливо це було пов'язано з тим, що наприкінці 20-х років минулого століття тут була побудована друга електростанція.



"Ще відомо, коли була німецька окупація міста, то ця вулиця Світна називалася Електричною, потім в радянський час, здається, Юних ленінців. На початку 90-х років вже повернули ту давню одну із історичних назв вулиці тільки не Світна, а Світла", — сказав лучанин.



Що кажуть у комісії Луцькради з впорядкування назв вулиць



Голова депутатської комісії з впорядкування назв вулиць у Луцьку Михайло Щур зазначив, що питання про перейменування вулиці Світла на честь Героя України Тараса Чайки члени комісії не підтримали. З його слів, перейменування вулиці може ініціювати будь-хто, однак процедурне рішення приймає міська рада під час сесії.



Звернення щодо перейменування вулиці Світла на вулицю Тараса Чайки до міськради надійшло від депутата Михайла Находа, сказав Михайло Щур.



"Наприкінці минулого року депутат Михайло Наход подав запит, в якому ініціював перейменування ряду вулиць на честь Героїв України. Мова спочатку йшла про сім осіб. Після цього від Михайла Находа надійшло звернення щодо перейменування однієї вулиці, саме Світлої на честь загиблого Героя України Тараса Чайки. Більшість комісії не підтримала і тоді це питання було відкладено", — сказав депутат.



З пропозицією назвати одну з вулиць міста на честь полеглого на війні сина звернулася мама лейтенанта Тараса Чайки Алла Чайка. Зі слів депутата Луцькради Михайла Находа, жінка звернулася не лише до нього, а й до інших депутатів і міського голови.



"Перші звернення були в жовтні торік. Оскільки на той час, коли звернення мами надійшло, процес декомунізації і дерусифікації вулиць вже закінчився, то надійшла пропозиція саме від родини перейменувати якісь нейтральні вулиці. Побажання було, щоб ця вулиця була в центральній частині міста. Таким чином вибір впав на вулицю Світла", — зазначив депутат.



З його слів, на попередній сесії міськрада прийняла рішення про початок процедури громадського обговорення щодо перейменування вулиці Світлої на вулицю імені Героя України Тараса Чайки.



"В кінці травня завершаться онлайн обговорення і буде відбуватися публічний захід, на якому будуть заслухані різні аргументи. У 99% випадків дослухаються до позиції громадськості та до позиції мешканців", — сказав Михайло Наход.



Перейменування вулиці Світлої вважає популізмом лучанин Антон Жежерун. З його слів, компромісом у цій ситуації буде залишити нейтральну назву.



"Абсолютно проігнорували будь-які дослідження, розмови з мешканцями. Абсурдна ситуація, коли повинні виходити батьки героя, котрий тут проживав. Вулиць явно менше, ніж загиблих героїв. Якщо вони настільки впевнено просувають одне ім’я, нехай з’їздять в Гаразджу і порахують прапори", — сказав чоловік.



Як ситуацію коментує мама загиблого військовослужбовця Тараса Чайки



Мама полеглого військового, Героя України Тараса Чайки Алла Чайка розповіла, що її родина з Волині, з Луцького району. Коли син закінчив початкову школу в Рожищі, родина переїхала до Львова. На військову службу Тарас пішов добровольцем, має звання Героя України за врятовані життя побратимів.



"Ми — волиняни та завжди себе ними вважали, так склалося життя, що ми переїхали до Львова. Син завжди з гордістю казав: Я – волинянин". В мене син мав другу групу інвалідності. В 2015 році йому зробили першому в Україні операцію з видалення два метри кишківника — була страшна хвороба Крона", — сказала жінка.



Алла Чайка зазначила, що не порушила жодного закону, звернувшись із проханням перейменувати вулицю Світлу.



"Коли є Герої України, є закон, де можна перейменовувати вулиці, підприємства, організації іменем відомої особистості. Оскільки міська рада вирішила, що вулиця Світла є нейтральною", — сказала жінка.



Чи буде громадське обговорення щодо перейменування вулиці Світла на вулицю Тараса Чайки в Луцьку



Громадські обговорення з цього питання відбудуться 22 травня о 15:00 в приміщенні залу засідань Центру надання адміністративних послуг, що на вулиці Лесі Українки, 35, розповіла раніше Суспільному заступниця директора міського департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Софія Гула.



До цього часу жителі Луцька, зокрема мешканці вулиці Світлої можуть подавати свої пропозиції та зауваження у письмовій формі (на адресу: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35) і онлайн через Платформу електронної демократії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку триває обговорення щодона честь загиблого військового, Героя України, який є уродженцем села Сокіл Луцького району.Про це пише Суспільне Мешканка одного з будинків на вулиці Світлійрозповіла: люди отримали комунальні платіжки й зауважили, що їхню вулицю перейменували.Про наміри перейменувати вулицю Людмила Бондаревська, яке проживає на Світлій майже 40 років, дізналася з медіа. З її слів, мешканці будинку зібрали 127 підписів проти перейменування."Ми були вражені! У нас в будинку є загиблий. Всі загиблі є герої і їх ми повинні шанувати. Ми написали звернення, відправили голові міської ради, потім на департамент архітектури і містобудування і у всі фракції", — сказала лучанка.Мешканка одного з будинків на Світлій, мама полеглого військовослужбовця Віталія Форманюкарозповіла: її син загинув в бою за Україну на Донеччину в липні 2022 року. Жінка проти перейменування вулиці."Як загинув — було йому 42 роки. Пішов на війну відразу, а перед тим він був в АТО 4 рази. І як я маю ходити по тій вулиці? Та хай буде краще Світла", — зазначила лучанка.Просить залишити стару назву житель вулиці Світла, а нині військовослужбовець. З його слів, на цій вулиці проживають військовослужбовців, які нині боронять країну."Шанувати загиблих – це обов’язок суспільства, але хто дав право визначати, що цей більший герой, а той менший. То може треба якось схаменутися. Я розумію, що це біль і горе, але горе у всіх. На нашій вулиці є хлопці, які на жаль загиблі, є безвісти зниклі", — сказав чоловік.Вулиці Світлій у Луцьку понад сотня років, і її назва з роками змінювалася, розповів краєзнавець. Він зазначив: історично вулиця називалася Світна, і можливо це було пов'язано з тим, що наприкінці 20-х років минулого століття тут була побудована друга електростанція."Ще відомо, коли була німецька окупація міста, то ця вулиця Світна називалася Електричною, потім в радянський час, здається, Юних ленінців. На початку 90-х років вже повернули ту давню одну із історичних назв вулиці тільки не Світна, а Світла", — сказав лучанин.Голова депутатської комісії з впорядкування назв вулиць у Луцькузазначив, що питання про перейменування вулиці Світла на честь Героя України Тараса Чайки члени комісії не підтримали. З його слів, перейменування вулиці може ініціювати будь-хто, однак процедурне рішення приймає міська рада під час сесії.Звернення щодо перейменування вулиці Світла на вулицю Тараса Чайки до міськради надійшло від депутата, сказав Михайло Щур."Наприкінці минулого року депутат Михайло Наход подав запит, в якому ініціював перейменування ряду вулиць на честь Героїв України. Мова спочатку йшла про сім осіб. Після цього від Михайла Находа надійшло звернення щодо перейменування однієї вулиці, саме Світлої на честь загиблого Героя України Тараса Чайки. Більшість комісії не підтримала і тоді це питання було відкладено", — сказав депутат.З пропозицією назвати одну з вулиць міста на честь полеглого на війні сина звернулася мама лейтенанта Тараса Чайки. Зі слів депутата Луцькради Михайла Находа, жінка звернулася не лише до нього, а й до інших депутатів і міського голови."Перші звернення були в жовтні торік. Оскільки на той час, коли звернення мами надійшло, процес декомунізації і дерусифікації вулиць вже закінчився, то надійшла пропозиція саме від родини перейменувати якісь нейтральні вулиці. Побажання було, щоб ця вулиця була в центральній частині міста. Таким чином вибір впав на вулицю Світла", — зазначив депутат.З його слів, на попередній сесії міськрада прийняла рішення про початок процедури громадського обговорення щодо перейменування вулиці Світлої на вулицю імені Героя України Тараса Чайки."В кінці травня завершаться онлайн обговорення і буде відбуватися публічний захід, на якому будуть заслухані різні аргументи. У 99% випадків дослухаються до позиції громадськості та до позиції мешканців", — сказав Михайло Наход.Перейменування вулиці Світлої вважає популізмом лучанин. З його слів, компромісом у цій ситуації буде залишити нейтральну назву."Абсолютно проігнорували будь-які дослідження, розмови з мешканцями. Абсурдна ситуація, коли повинні виходити батьки героя, котрий тут проживав. Вулиць явно менше, ніж загиблих героїв. Якщо вони настільки впевнено просувають одне ім’я, нехай з’їздять в Гаразджу і порахують прапори", — сказав чоловік.Мама полеглого військового, Героя України Тараса Чайки Алла Чайка розповіла, що її родина з Волині, з Луцького району. Коли син закінчив початкову школу в Рожищі, родина переїхала до Львова. На військову службу Тарас пішов добровольцем, має звання Героя України за врятовані життя побратимів."Ми — волиняни та завжди себе ними вважали, так склалося життя, що ми переїхали до Львова. Син завжди з гордістю казав: Я – волинянин". В мене син мав другу групу інвалідності. В 2015 році йому зробили першому в Україні операцію з видалення два метри кишківника — була страшна хвороба Крона", — сказала жінка.Алла Чайка зазначила, що не порушила жодного закону, звернувшись із проханням перейменувати вулицю Світлу."Коли є Герої України, є закон, де можна перейменовувати вулиці, підприємства, організації іменем відомої особистості. Оскільки міська рада вирішила, що вулиця Світла є нейтральною", — сказала жінка.Громадські обговорення з цього питання відбудуться 22 травня о 15:00 в приміщенні залу засідань Центру надання адміністративних послуг, що на вулиці Лесі Українки, 35, розповіла раніше Суспільному заступниця директора міського департаменту містобудування, земельних ресурсів та рекламиДо цього часу жителі Луцька, зокрема мешканці вулиці Світлої можуть подавати свої пропозиції та зауваження у письмовій формі (на адресу: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35) і онлайн через Платформу електронної демократії.

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