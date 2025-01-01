Після «Великоднього перемир'я» росіяни вдарили по Україні майже сотнею дронів і ракетами





Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.



Збити вдалося 42 дрони типу Shahed та інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів зникли з радарів (локаційно втрачені), не завдавши негативних наслідків.



Крім того, росіяни запускали по Херсонщині протикорабельну крилату ракету «Онікс» із Криму, а по Миколаївщині — дві протирадіолокаційні ракети Х-31П з акваторії Чорного моря.



Начальник ОВА Віталій Кім та міський голова Олександр Сєнкевич повідомляли про нічний удар ракет по Миколаєву. Там минулося без постраждалих та пошкоджень.



На Дніпропетровщині від російських безпілотників зайнялися суха трава та господарська споруда в Дніпровському районі, а в Павлограді сталася пожежа на харчовому підприємстві, розповідав голова ОВА Сергій Лисак.



За даними керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, над областю збили 8 російських безпілотників, однак унаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Також від російських атак постраждала Харківщина.



«Великоднє перемир'я»



Напередодні Великодня глава рф володимир путін заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Зеленський відповів, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій рф, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».



А втім, лише 20 квітня Україна зафіксувала понад 2 тисячі порушень «перемир’я» з боку росіян.



Тим часом президент України запропонував росії відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 діб із можливістю продовжити цей термін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 21 квітня російські військові атакували регіони України за допомогою 96 дронів і трьох ракет різних типів.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише Громадське Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.Збити вдалося 42 дрони типу Shahed та інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів зникли з радарів (локаційно втрачені), не завдавши негативних наслідків.Крім того, росіяни запускали по Херсонщині протикорабельну крилату ракету «Онікс» із Криму, а по Миколаївщині — дві протирадіолокаційні ракети Х-31П з акваторії Чорного моря.Начальник ОВАта міський головаповідомляли про нічний удар ракет по Миколаєву. Там минулося без постраждалих та пошкоджень.На Дніпропетровщині від російських безпілотників зайнялися суха трава та господарська споруда в Дніпровському районі, а в Павлограді сталася пожежа на харчовому підприємстві, розповідав голова ОВАЗа даними керівника Черкаської ОВА, над областю збили 8 російських безпілотників, однак унаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Також від російських атак постраждала Харківщина.Напередодні Великодня глава рфзаявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Зеленський відповів, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій рф, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».А втім, лише 20 квітня Україна зафіксувала понад 2 тисячі порушень «перемир’я» з боку росіян.Тим часом президент України запропонував росії відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 діб із можливістю продовжити цей термін.

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