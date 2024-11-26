Стан Папи Римського залишається критичним





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"Клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Жодних гострих респіраторних епізодів не було, а параметри гемодинаміки залишаються стабільними", — йдеться у повідомленні.



У пресслужбі Ватикану також розповіли, що увечері 25 лютого понтифіку зробили планову комп'ютерну томографію для рентгенологічного контролю двосторонньої пневмонії. Там додали, що "прогноз залишається стриманим".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стан Папи Римського Франциска, який уже дванадцять днів перебуває у лікарні із подвійним запаленням легенів, залишається критичним.Про це повідомляє Vatican News."Клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Жодних гострих респіраторних епізодів не було, а параметри гемодинаміки залишаються стабільними", — йдеться у повідомленні.У пресслужбі Ватикану також розповіли, що увечері 25 лютого понтифіку зробили планову комп'ютерну томографію для рентгенологічного контролю двосторонньої пневмонії. Там додали, що "прогноз залишається стриманим".

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