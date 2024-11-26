Стан Папи Римського залишається критичним

Стан Папи Римського залишається критичним
Стан Папи Римського Франциска, який уже дванадцять днів перебуває у лікарні із подвійним запаленням легенів, залишається критичним.

Про це повідомляє Vatican News.

"Клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Жодних гострих респіраторних епізодів не було, а параметри гемодинаміки залишаються стабільними", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Ватикану також розповіли, що увечері 25 лютого понтифіку зробили планову комп'ютерну томографію для рентгенологічного контролю двосторонньої пневмонії. Там додали, що "прогноз залишається стриманим".

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Теги: Папа Римський, хвороба
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