В яких містах України найкращий та найгірший емоційний комфорт – рейтинг

Українці стали менш задоволені своїми населеними пунктами. Показник емоційного сприйняття впав, особливо серед людей середнього віку та тих, хто має низький дохід.Про це йдеться у звіті аналітичного центру Rating Lab, який презентував нове дослідження.За рік емоційне сприйняття населених пунктів погіршилося – середній показник впав із 0,68 до 0,45. Люди стали менше оцінювати красу, жвавість та комфорт своїх міст і сіл.Жителі Києва, Харкова та Львова найкраще сприймають свої містаНайвищий рівень емоційного комфорту зафіксовано в Києві (1,5), в Харківській (1,1) та Львівській (0,8) областях. Натомість Херсонщина та Кіровоградщина мають найгірші оцінки.Порівняно з 2023 роком люди стали менш задоволеними місцями, де вони живуть. Усі показники впали, окрім унікальності. Херсонщина, Кіровоградщина та Миколаївщина – області з найгіршими оцінками. Жителі цих регіонів найменше задоволені тим, що їх оточує. Їхні міста та села мають негативні або нульові оцінки за рівнем емоційного сприйняття.Дослідження показало: люди з більшими доходами краще оцінюють місце свого проживання. Натомість ті, хто має менші фінансові можливості, ставлять нижчі бали.Найнижчі оцінки емоційного комфорту дали люди віком 35-49 років (0,3), тоді як найстарші жителі (65+) оцінюють свої міста та села вище (0,6).Жителі обласних центрів сприймають своє місто з показником 1,1, натомість у малих населених пунктах цей рівень значно нижчий.За рік оцінки впали через зниження таких характеристик, як краса, цікавість і комфорт. Єдиний критерій, що не погіршився – унікальність населених пунктів. Запорізька та Полтавська області – нульові оцінки емоційного комфорту. Жителі цих регіонів не відчувають ні позитивних, ні негативних емоцій щодо своїх населених пунктів.Порівняно з минулим роком рівень задоволеності життям у своєму місті або селі значно знизився у всіх вікових і соціальних групах.