Курс валют на 26 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.



Курс долара



1 долар США – 41,73 (+3 коп).



Курс євро



1 євро – 43,78 (+14 коп).



Курс злотого



1 польський злотий – 10,57 (+5 коп).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 26 лютого.Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США – 41,73 (+3 коп).Курс євро1 євро – 43,78 (+14 коп).Курс злотого1 польський злотий – 10,57 (+5 коп).

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