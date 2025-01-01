Курс валют на 26 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 26 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 26 лютого.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,73 (+3 коп).

Курс євро

1 євро – 43,78 (+14 коп).

Курс злотого

1 польський злотий – 10,57 (+5 коп).


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Теги: Курс валют, Луцьк
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